За два дня до финала: букмекеры назвали фаворита Национального отбора на Евровидение-2025

Уже 8 февраля станет известно, кто представит Украину на Евровидении-2025. В финале Нацотбора за эту возможность борются 10 конкурсантов.

Накануне Национального отбора Евровидения 2025 букмекеры озвучили свои прогнозы относительно победителя. Сообщает 24 Канал со ссылкой на букмекерский сайт.

Тоже интересно Новый трек Русланы, спецвыступление Джамалы и звездное шоу: стало известно, чем удивит финал Нацотбора

Самые высокие шансы на победу имеет группа Ziferblat с песней Bird of Pray – коэффициент 1,90. Вторую позицию занимает Маша Кондратенко и ее No Time To Cry с коэффициентом 2,50. Третье место в рейтинге занимает FIЇNKA с песней "Культура" – коэффициент 8,50.

В финале Нацотбора Ziferblat выступит девятым, Маша Кондратенко – пятой, а FIЇNKA – седьмой.

Заметим, что песни Национального отбора Евровидения 2025 участники представили еврофанам еще в январе этого года.



Букмекеры объявили своего фаворита Нацотбора-2025 / Скриншот с сайта

Что известно о голосовании в финале Нацотбора-2025

Победителя музыкального конкурса определят путем совместного голосования жюри и зрителей.

В состав судей вошли известная певица Джамала, Сергей Танчинец, лидер популярной группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, и Екатерина Павленко, фронтвумен Go_A.

В то же время зрители смогут отдать свой голос с помощью SMS или через приложение "Дія".