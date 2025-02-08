Вместе с Машей Ефросининой: Сергей Притула появился в финале Нацотбора-2025

Финал Национального отбора на Евровидение-2025 уже в эфире. Приятным сюрпризом стало появление Сергея Притулы, который появился в кадре с Машей Ефросининой. Стоит отметить, что когда-то он был ведущим этого конкурса.

Волонтер не просто так пришел на нынешний Нацотбор, а с важной миссией. Его благотворительный фонд собирает средства на гуманитарное разминирование, передает 24 Канал.

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Сергей Притула признался, что немного поймал ностальгию по песенному конкурсу, который не является для него чужим, и обратился к украинцам с просьбой донатить. Его благотворительный фонд объявил сбор денег на оснащение мобильных групп разминирования Государственной специальной службы транспорта. Качественное оборудование – это не только разминирование украинских полей и дорог, а также спасенные жизни саперов.

Евровидение в этом году будет проходить в Швейцарии. К сожалению, у нас миновзрывчатыми веществами загрязнена территория в стране размером в три Швейцарии. И не надо ждать завершения боевых действий, нужно разминировать наши украинские земли просто уже и сейчас,

– сказал Сергей Притула.

Сергей Притула и Маша Ефросинина на Нацотборе-2025 / Скриншот с видео

Важно! Присоединиться к сбору средств можно по ссылке.

Напомним, Национальный отбор на Евровидение-2025 можно смотреть онлайн на ютуб-канале "Евровидение Украина", на телеканале "Суспільне Культура" и в фейсбуке.

Заметим, текстовую трансляцию песенного конкурса смотрите на сайте Show 24.