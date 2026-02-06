Кто победил в Нацотборе-2025 и какое место занял на Евровидении

Уже 7 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026, во время которого станет известно имя нового представителя Украины на международный песенный конкурс.

В прошлом году эту честь получила группа Ziferblat. История коллектива, их путь в Нацотборе и результаты выступления на Евровидении-2025 – далее в материале 24 Канала.

К теме Более 10 миллионов: Jerry Heil призналась, сколько они с alyona alyona потратили на Евровидение

История группы Ziferblat

Коллектив в 2015 году основали братья-близнецы Даниил и Валентин Лещинские. Сначала вместе с ними выступал их друг Женя Шевченко, но впоследствии его заменил барабанщик Федор Ходаков.

Первый мини-альбом "Киносеанс" музыканты выпустили через два года после создания группы. В то время Ziferblat активно выступал на украинских фестивалях, а в 2019-м – попробовал свои силы на шоу "Х-Фактор", где получил три "да" от судей, но победу не получили.

В 2022 году группа попала в лонглист Национального отбора, однако тогда не смогли пройти в финал.

За год они вернулись с песней Place I Call Home, посвященной украинцам, которые были вынуждены покинуть родную страну.

Ziferblat – Place I Call Home: смотрите видео онлайн

По итогам голосования жюри и зрителей группа заняла второе место, а от Украины на Евровидение-2024 поехали Jerry Heil и alyona alyona.

В 2025 году Ziferblat представил уже новую композицию – Bird of Pray, с которой и получил шанс выступить на международном конкурсе. Этот трек музыканты назвали глубокой и эмоциональной рефлексией на реалии, с которыми ежедневно сталкивается каждый украинец. В нем переплетаются тоска по дому, боль потерь и одновременно молитва, слова поддержки и поиск внутренней силы.

Трек Bird of Pray полон символизма. Центральный образ – птичка, которая олицетворяет свободу, возрождения и ожидания новых изменений. Она становится предвестницей весны и символом цикличности жизни, что дарит уверенность в будущем,

– отметили Ziferblat в интервью для 24 Канала.

Как Ziferblat выступил на Евровидении-2025?

Украинская группа вышла на сцену международного конкурса под номером 7. Даниил, Валентин и Федор появились в финале в костюмах от украинского дизайнера Ивана Фролова (FROLOV).

Режиссером их выступления стала Мария Коростелева, которая сделала номер в эстетике 70-х.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

В конце выступления фронтмен Ziferblat Даниил поблагодарил Европу за поддержку и выкрикнул "Слава Украине!".

По результатам голосования Евровидения-2025 представители Украины получили 60 баллов от жюри и 158 баллов от зрителей, что обеспечило им 9 место в финале конкурса.