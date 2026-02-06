Торік цю честь отримав гурт Ziferblat. Історія колективу, їхній шлях у Нацвідборі та результати виступу на Євробаченні-2025 – далі в матеріалі 24 Каналу.

Історія гурту Ziferblat

Колектив у 2015 році заснували брати-близнюки Даніїл і Валентин Лещинські. Спочатку разом з ними виступав їхній друг Женя Шевченко, та згодом його замінив барабанник Федір Ходаков.

Перший мініальбом "Кіносеанс" музиканти випустили через два роки після створення гурту. У той час Ziferblat активно виступав на українських фестивалях, а в 2019-му – спробував свої сили на шоу "Х-Фактор", де отримав три "так" від суддів, але перемогу не здобули.

У 2022 році гурт потрапив до лонглиста Національного відбору, однак тоді не змогли пройти до фіналу.

За рік вони повернулися із піснею Place I Call Home, присвяченій українцям, які були змушені залишити рідну країну.

Ziferblat – Place I Call Home: дивіться відео онлайн

За підсумками голосування журі та глядачів гурт посів друге місце, а від України на Євробачення-2024 поїхали Jerry Heil та alyona alyona.

У 2025 році Ziferblat представив уже нову композицію – Bird of Pray, з якою й отримав шанс виступити на міжнародному конкурсі. Цей трек музиканти назвали глибокою й емоційною рефлексією на реалії, з якими щодня стикається кожен українець. В ньому переплітаються туга за домом, біль втрат і водночас молитва, слова підтримки та пошук внутрішньої сили.

Трек Bird of Pray сповнений символізму. Центральний образ – пташка, яка уособлює свободу, відродження та очікування нових змін. Вона стає провісницею весни й символом циклічності життя, що дарує впевненість у майбутньому,

– зазначили Ziferblat в інтерв'ю для 24 Каналу.

Як Ziferblat виступив на Євробаченні-2025?

Український гурт вийшов на сцену міжнародного конкурсу під номером 7. Даніїл, Валентин і Федір з'явилися у фіналі в костюмах від українського дизайнера Івана Фролова (FROLOV).

Режисеркою їхнього виступу стала Марія Коростельова, яка зробила номер в естетиці 70-х.

Ziferblat – Bird of Pray: дивіться відео онлайн

Наприкінці виступу фронтмен Ziferblat Даніїл подякував Європі за підтримку та вигукнув "Слава Україні!".

За результатами голосування Євробачення-2025 представники України отримали 60 балів від журі та 158 балів від глядачів, що забезпечило їм 9 місце у фіналі конкурсу.