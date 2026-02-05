Кто из участников Нацотбора на Евровидение-2026 уже не впервые участвует в конкурсе

Кто из известных артистов в очередной раз будет соревноваться за любовь украинцев и может получить шанс в мае выступать на главной сцене в Вене, расскажет 24 Канал.

LAUD Этот артист уже в четвертый раз пробует свои силы в Нацотборе, однако не все из них были удачными. В 2018 году на сцене Нацотбора LAUD исполнил песню Waiting, с которой занял четвертое место. В следующем году он вернулся с треком "2 дня", однако тогда тоже не удалось одержать победу. В третий раз LAUD пошел на Нацотбор в 2022 году, но его дисквалифицировали из-за нарушения правил. Оказалось, что конкурсная песня артиста была обнародована, еще в 2018 году, а это противоречит требованиям Национального отбора. В этом году артист снова выступит в финале Нацотбора. Его песня LIGHTKEEPER – это история о каждом украинце, независимо от возраста, пола или профессии. Трек осмысливает жизнь страны в условиях блэкаутов и войны, где свет предстает как ежедневный выбор и ответственность.

KHAYAT

Еще один артист чьей настойчивости можно только позавидовать и вдохновиться это – KHAYAT. В 2019 году он был полуфиналистом Нацотбора, где занял 5 место, получив 2 балла от жюри и 6 – от зрителей.

В 2020 году KHAYAT снова стал участником Нацотбора, где был фаворитом букмекеров, но в финале занял 2 место. 2025 артист вернулся на конкурс, получив за свой трек Honor максимальные 10 баллов от судей, но 6 баллов от зрителей, поэтому в результате – 4 место.

В этом году он поборется за победу с песней "Герцы". Она о выборе, который не выглядит героическим и не имеет очевидного финала, когда ты понимаешь, что ответственность за свою жизнь невозможно передать дальше – ни времени, ни людям, ни обстоятельствам.

Monokate

Она знает, как это – побеждать. Солистка группы Go_A Екатерина Павленко снова планирует зажечь сцену Евровидения. Напоминаем, что в 2021 году группа Go_A уже заняла 5 место на песенном конкурсе с композицией SHUM. Но артистка изменила формат и выступит с собственным сольным проектом Monokate.

Monokate будет бороться за право представлять Украину на Евровидении в Вене с треком TYT. Это фольклорная поэтика, которая звучит как живая речь о сегодняшнем моменте: о внутренних границах и взрослении от наивного ощущения до зрелого принятия себя и своего места в обществе.

Jerry Heil

Первая попытка Jerry Heil покорить Евровидение была в 2020 году. Тогда с песней Vegan она прошла в финал, однако не победила, поэтому вернулась в 2023 году. В финале заняла 3 место.

В третий раз Jerry Heil подалась на Нацотбор вместе с рэперкой alyona alyona e 2024. Их песня Teresa&Maria больше всего понравилась украинцам, поэтому именно она принесла Украине 3 место на Евровидении.

В 2026 Jerry Heil уже сольно возвращается на Нацотбор с треком CATHARTICUS. Главный месседж песни заложен в строках: "I pray for those who don't wanna see Heaven is on Earth" (Я молюсь за тех, кто не видит, что рай на земле).

MOLODI

Группа ребят из Мариуполя уже успела побывать в финале Национального отбора в 2025. Тогда MOLODI исполняли песню "My sea", которая символизирует потерю дома и надежду на будущее. Этот трек принес им 2 место.

В этом году артисты возвращаются на Нацотбор с песней legends.

