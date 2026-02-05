Хто з відомих артистів вже вкотре змагатиметься за любов українців й може отримати шанс у травні виступати на головній сцені у Відні, розповість 24 Канал.

LAUD Цей артист вже вчетверте пробує свої сили у Нацвідборі, однак не усі з них були вдалими. У 2018 році на сцені Нацвідбору LAUD виконав пісню Waiting, з якою посів четверте місце. Наступного року він повернувся з треком "2 дні", однак тоді теж не вдалося здобути перемогу. Утретє LAUD пішов на Нацвідбір у 2022 році, але його дискваліфікували через порушення правил. Виявилося, що конкурсна пісня артиста була оприлюднена, ще у 2018 році, а це суперечить вимогам Національного відбору. Цього року артист знову виступить у фіналі Нацвідбору. Його пісня LIGHTKEEPER – це історія про кожного українця, незалежно від віку, статі чи професії. Трек осмислює життя країни в умовах блекаутів і війни, де світло постає як щоденний вибір і відповідальність.

KHAYAT

Ще один артист чиїй наполегливості можна тільки позаздрити й надихнутись це – KHAYAT. У 2019 році він був півфіналістом Нацвідбору, де посів 5 місце, отримавши 2 бали від журі та 6 – від глядачів.

У 2020 році KHAYAT знову став учасником Нацвідбору, де був фаворитом букмекерів, але у фіналі посів 2 місце. 2025 року артист повернувся на конкурс, отримавши за свій трек Honor максимальні 10 балів від суддів, але 6 балів від глядачів, тож у результаті – 4 місце.

Цього року він позмагається за перемогу з піснею "Герци". Вона про вибір, який не виглядає героїчним і не має очевидного фіналу, коли ти розумієш, що відповідальність за своє життя неможливо передати далі – ні часу, ні людям, ні обставинам.

Monokate

Вона знає, як це – перемагати. Cолістка гурту Go_A Катерина Павленко знову планує запалити сцену Євробачення. Нагадуємо, що у 2021 році гурт Go_A вже зайняв 5 місце на пісенному конкурсі із композицією SHUM. Але артистка змінила формат і виступить із власним сольним проєктом Monokate.

Monokate змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні у Відні з треком TYT. Це фольклорна поетика, яка звучить як жива мова про сьогоднішній момент: про внутрішні межі й дорослішання від наївного відчуття до зрілого прийняття себе й свого місця в суспільстві.

Jerry Heil

Перша спроба Jerry Heil підкорити Євробачення була у 2020 році. Тоді з піснею Vegan вона пройшла до фіналу, однак не перемогла, тож повернулася у 2023 році. У фіналі посіла 3 місце.

Утретє Jerry Heil подалася на Нацвідбір разом з реперкою alyona alyona e 2024. Їхня пісня Teresa&Maria найбільше сподобалася українцям, тож саме вона принесла Україні 3 місце на Євробаченні.

У 2026 Jerry Heil уже сольно повертається на Нацвідбір з треком CATHARTICUS. Головний меседж пісні закладено в рядках: "I pray for those who don’t wanna see Heaven is on Earth" (Я молюсь за тих, хто не бачить, що рай на землі).

MOLODI

Гурт хлопців із Маріуполя вже встиг побувати у фіналі Національного відбору у 2025. Тоді MOLODI виконували пісню "My sea", яка символізує втрату дому та надію на майбутнє. Цей трек приніс їм 2 місце.

Цього року артисти повертаються на Нацвідбір з піснею legends.

