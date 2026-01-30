Нацотбор-2026: кто из украинских звезд станет судьями конкурса
- Судьями Нацотбора на Евровидение-2026 будут Руслана, Злата Огневич, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.
- Участники конкурса будут соревноваться за право представлять Украину на Евровидении-2026.
7 февраля состоится Национальный отбор на Евровидение. Победитель конкурса будет представлять Украину на международной арене в мае.
Стал известен состав жюри Нацотбора на Евровидение-2026. Имена судей объявили в телеграм-канале "Евровидение. Украина".
Оценивать выступления участников в этом году будет победительница Евровидения-2004 Руслана, певица Злата Огневич, композитор и исполнитель Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.
До этого на инстаграм-странице "Евровидение. Украина" раскрыли имена ведущих песенного конкурса. Ими в этом году будут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко, а Анна Тульева будет вести зону еврофанов и предшоу.
Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?
- За право представлять Украину на Евровидении-2026 будут соревноваться десять участников. Среди конкурсантов – Jerry Heil, Monokate, KHAYAT и другие артисты. Накануне они уже успели представить свои песни для конкурса.
- Открывать Нацотбор-2026 будет Valeriya Force, а финальным выступлением станет появление группы "ЩукаРиба".
- Конкурс 7 февраля будут транслировать на телеканале "Суспільне.Культура".
- Национальный отбор будет проходить под лозунгом "Будь уникальным", а во время шоу организаторы совместно с Superhumans Center будут собирать средства на протезирование украинских ветеранов.
- Победитель конкурса в мае представит Украину на Евровидении-2026, которое состоится в Вене на арене Wiener Stadthalle.