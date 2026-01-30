Нацотбор-2026: кто из украинских звезд станет судьями конкурса

7 февраля состоится Национальный отбор на Евровидение. Победитель конкурса будет представлять Украину на международной арене в мае.

Стал известен состав жюри Нацотбора на Евровидение-2026. Имена судей объявили в телеграм-канале "Евровидение. Украина".

Оценивать выступления участников в этом году будет победительница Евровидения-2004 Руслана, певица Злата Огневич, композитор и исполнитель Евгений Филатов, генеральный продюсер медиахолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, а также режиссер и хореограф-постановщик Константин Томильченко.

До этого на инстаграм-странице "Евровидение. Украина" раскрыли имена ведущих песенного конкурса. Ими в этом году будут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко, а Анна Тульева будет вести зону еврофанов и предшоу.

Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?