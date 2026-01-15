Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Евровидения Украина.

Финал Нацотбора-2026 откроет Valeriya Force, а закрывать мероприятие будет – группа "ЩукаРыба".

Какой порядок выступлений финалистов Национального отбора?

1. Valeriya Force – Open Our Hearts;

2. Molodi – THE LEGENDS;

3. Monokate – TYT;

4. The Elliens – Crawling whispers;

5. Laud – Lightkeeper;

6. Leléka – "Рідним";

7. Mr. Vel – Do or Done;

8. KHAYAT – "Герци";

9. Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);

10. "ЩукаРиба" – "Моя земля".

Пресс-конференция и жеребьевка финалистов Нацотбора на Евровидение-2026: смотрите видео онлайн

Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?