Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Євробачення Україна.

Вас також може зацікавити Усе це було грою, – Ірочка з "Холостяка" зробила неочікувану заяву про участь Цимбалюка в шоу

Фінал Нацвідбору-2026 відкриє Valeriya Force, а закриватиме захід – гурт "ЩукаРиба".

Який порядок виступів фіналістів Національного відбору?

1. Valeriya Force – Open Our Hearts;

2. Molodi – THE LEGENDS;

3. Monokate – TYT;

4. The Elliens – Crawling whispers;

5. Laud – Lightkeeper;

6. Leléka – "Рідним";

7. Mr. Vel – Do or Done;

8. KHAYAT – "Герци";

9. Jerry Heil – CATHARTICUS (prayer);

10. "ЩукаРиба" – "Моя земля".

Пресконференція та жеребкування фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026: дивіться відео онлайн

Що відомо про Національний відбір на Євробачення-2026?