Вечер Евровидения в Украине: где и когда смотреть финал Национального отбора-2026
- Финал Нацотбора на Евровидение-2026 состоится 7 февраля, где 10 исполнителей будут бороться за право представлять Украину.
- Трансляция будет доступна на телевидении, радио, интернет-платформах.
Остались считанные дни до того, как Украина узнает имя своего представителя на Евровидении-2026. 10 украинских исполнителей и групп будут бороться за победу в финале.
Вечер Евровидения-2026 в Украине состоится в субботу, 7 февраля. Об этом сообщает сайт Суспильное Евровидение.
7 февраля зрителей ждет особое шоу Национального отбора на Евровидение-2026.
Трансляция предшоу стартует в 18:00, а его ведущей будет Анна Тульева. Она расскажет о пути участников нынешнего Нацотбора – от первых шагов до репетиций и выхода на большую сцену в финале. Предшоу покажет трансформации музыкантов и их команд, а также значение Национального отбора для Украины сегодня.
Трансляция финала Нацотбора на Евровидение начнется в 19:00. Его ведущими будут Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк. Это необычный тандем, ведь если Тимур является неизменным комментатором на песенном конкурсе, то Леся будет вести шоу впервые.
Когда состоится Нацотбор / Фото из инстаграма Евровидения Украина
Где смотреть Нацотбор-2026?
Трансляцию финала Нацотбора можно просматривать на разных площадках – от телевидения до радио и интернет-платформ:
- телеканал Суспильное Культура,
- ютуб-канал Евровидение Украина,
- сайты Суспильное Культура и Евровидение в Украине,
- Радио Проминь (с комментариями Леси Антипенко и Дениса Денисенко),
- приложение Дія.
Также Национальный отбор можно смотреть на английском языке на ютуб-канале Евровидения Украина. Это неудивительно, ведь еврофаны из разных стран с большим интересом следят именно за украинским Нацотбором.
Отметим, Суспильное сообщило, что также будет транслировать Национальный отбор с переводом на жестовом языке в полноэкранном формате. Исполнять песни будут Лада Соколюк, Анфиса Худашова и Александр Рудик. Переводить диалоги на жестовый язык будет Татьяна Журкова.
Что известно о Национальном отборе-2026?
- Музыкальным продюсером песенного конкурса в этом году является Джамала. Именно она с командой прослушивала сотни заявок от желающих представить страну на Евровидении.
- Имена девяти финалистов стали известны 3 декабря. Впоследствии украинцы выбрали десятого участника из лонглиста. Итак, за право представить страну будут бороться: Jerry Heil, LAUD, LELÉKA, MOLODI, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, "ЩукаРиба" и KHAYAT.
- В финале победителя будут выбирать не только зрители, но и судьи. В состав жюри вошли такие артисты: Руслана, Злата Огневич, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.