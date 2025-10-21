Суспільне официально ответило на письмо Поляковой: изменят ли правила Нацотбора
- Суспільне Мовлення отклонило просьбу Оли Поляковой изменить правила Нацотбора на Евровидение-2026, поскольку процесс уже начался.
- Суспільне отметило, что правила отбора не допускают участие артистов, которые выступали на территории государства-агрессора после начала войны, и подчеркнуло важность соблюдения четких правил в военное время.
Суспільний вещатель впервые отреагировал на обращение Оли Поляковой. Певица просила изменить правила Нацотбора на Евровидение, чтобы она могла принять участие в конкурсе.
Суспільне вещание получило обращение артистки и дало официальный ответ. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на официальный сайт вещателя.
В Суспильном отметили, что Нацотбор на Евровидение-2026 уже начался, поэтому правила не изменить не могут. К тому же Оля Полякова не уточнила, что именно ее не удовлетворяет.
В течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание начала российско-украинской войны. Суспільне ценит вклад каждого и каждой в поддержку украинской армии и развитие украинской культуры. В то же время дата начала войны является неизменной – ее невозможно "передвинуть" учитывая личные истории или заслуги,
– подчеркивает вещатель.
Суспільне вещание добавило, что механизм избрания представителя является разным во всех странах, например, в некоторых нацотбор вообще отсутствует. Зато в Украине все граждане, а не только узкий круг, имеют возможность попробовать свои силы.
"Суспільне вещание несет ответственность перед обществом, учитывает реалии военного времени и считает недопустимым представление Украины артистами, которые вели концертную деятельность на территории государства-агрессора, в АР Крым и/или на другой оккупированной территории Украины после 15 марта 2014 года и на территории Республики Беларусь после 24 февраля 2022 года", – указывают в заявлении.
В Суспильном подытожили, что их обязанность – действовать в интересах общества и защищать доверие к четким правилам отбора.
Добавим, что Оля Полякова пригрозила организаторам Национального отбора судом, если ее все-таки не допустят к участию. Артистка считает, что правила нарушают закон Украины о равенстве граждан, пишет "ГОРДОН".
Что требовала Оля Полякова?
- 16 октября Оля Полякова сделала громкое заявление о том, что она подает заявку на Национальный отбор на Евровидение-2026.
- Певица сообщила, что направила в Суспільне письмо, в котором указала, что некоторые правила отбора "потеряли свою актуальность", потому что сейчас "всем понятно, кто есть кто".
- Дело в том, что Оля Полякова не может быть представительницей Украины на Евровидении согласно правилам Нацотбора. Певица ездила в Россию после 2014 года.