Злата Огневич ответила на слухи, что членам жюри Нацотбора заплатили около 50 тысяч гривен

В сети ходят слухи, что члены жюри Национального отбора на Евровидение-2026 получили гонорар в размере около 50 тысяч гривен. Соответствующую информацию прокомментировала Злата Огневич.

Журналистка "Тура звездами" Наталья Тур пообщалась с Огневич за кулисами песенного конкурса. Новый выпуск проекта сегодня вышел на ютуб-канале Радио Люкс.

Люди, что вы такое выдумываете? Я скажу больше, своим луком я полностью занималась сама и вкладывала свои собственные средства,

– сказала Злата Огневич, когда Наталья Тур спросила, действительно ли члены жюри получили около 50 тысяч гривен.

Так, певица конкретно не ответила на слухи, однако намекнула, что это ложная информация.

Огневич также поделилась, что ей было сложно делать выбор на Национальном отборе на Евровидение-2026. Певица рассказала, что обращала внимание на вокал участников и "выбирала сердцем".

Это единственный правильный критерий меня как зрительницы, а не только жюри, оценить выступление участника. Мой выбор сегодня совпал с репетиционными дублями и главным эфиром. Но все участники очень интересные, харизматичные. Победитель должен быть только один,

– добавила артистка.

Злата Огневич в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн

Финал Нацотбора на Евровидение-2026: главное