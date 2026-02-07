Укр Рус
7 февраля, 22:26
Обновлено - 22:34, 7 февраля

Зрители проголосовали в финале Нацотбора-2026: кто получил самый высокий и самый низкий баллы

Мария Примыч
Основні тези
  • Зрители проголосовали за LELÉKA, она получила самый высокий балл – 10.
  • Самый низкий балл – 1 – получила группа "ЩукаРыба".

В субботу, 7 февраля, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. 10 финалистов презентовали свои треки и соревновались на право представлять Украину на 70-м песенном конкурсе в Вене (Австрия).

В этом году зрители могли проголосовать за фаворита через приложение Дія, а также с помощью СМС-сообщения. Кто и сколько голосов получил, узнавайте в материале 24 Канала.

Важно LELÉKA победила в финале Национального отбора на Евровидение-2026

Как зрители проголосовали на Нацотборе на Евровидение-2026?

  • Valeriya Force – 2
  • MOLODI – 4
  • Monokate – 3
  • Эллины – 5
  • LAUD – 9
  • LELÉKA – 10
  • Господин Вел 6
  • ХАЯТ – 7
  • Джерри Хайль – 8
  • "ЩукаРыба" – 1

Финал Нацотбора на Евровидение-2026: главное

  • Уже традиционно финал Национального отбора на Евровидение транслировали на платформах Общественного Вещания. Он прошел в формате телевизионного концерта.

  • Шоу вели Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк, а выступления артистов оценивали Руслана, Злата Огневич, Константин Томильченко, Виталий Дроздов и Евгений Филатов.

  • Зрительское голосование началось после выступления последнего участника.