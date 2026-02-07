Укр Рус
Музика Глядачі проголосували у фіналі Нацвідбору-2026: хто отримав найвищий та найнижчий бали
7 лютого, 22:26
Оновлено - 22:34, 7 лютого

Глядачі проголосували у фіналі Нацвідбору-2026: хто отримав найвищий та найнижчий бали

Марія Примич
Основні тези
  • Глядачі проголосували за LELÉKA, вона отримала найвищий бал – 10.
  • Найнижчий бал – 1 – отримав гурт "ЩукаРиба".

У суботу, 7 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. 10 фіналістів презентували свої треки й змагалися на право представляти Україну на 70-му пісенному конкурсі у Відні (Австрія).

Цьогоріч глядачі могли проголосувати за фаворита через застосунок Дія, а також за допомогою СМС-повідомлення. Хто і скільки голосів отримав, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Важливо LELÉKA перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026

Як глядачі проголосували на Нацвідборі на Євробачення-2026?

  • Valeriya Force – 2
  • MOLODI – 4
  • Monokate – 3
  • The Elliens – 5
  • LAUD – 9
  • LELÉKA – 10
  • Mr. Vel 6
  • KHAYAT – 7
  • Jerry Heil – 8
  • "ЩукаРиба" – 1

Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026: головне

  • Уже традиційно фінал Національного відбору на Євробачення транслювали на платформах Суспільного Мовлення. Він пройшов у форматі телевізійного концерту.

  • Шоу вели Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк, а виступи артистів оцінювали Руслана, Злата Огнєвіч, Костянтин Томільченко, Віталій Дроздов та Євген Філатов.

  • Глядацьке голосування розпочалося після виступу останнього учасника.