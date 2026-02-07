Глядачі проголосували у фіналі Нацвідбору-2026: хто отримав найвищий та найнижчий бали

У суботу, 7 лютого, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. 10 фіналістів презентували свої треки й змагалися на право представляти Україну на 70-му пісенному конкурсі у Відні (Австрія).

Цьогоріч глядачі могли проголосувати за фаворита через застосунок Дія, а також за допомогою СМС-повідомлення. Хто і скільки голосів отримав, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу. Важливо LELÉKA перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 Як глядачі проголосували на Нацвідборі на Євробачення-2026? Valeriya Force – 2

– 2 MOLODI – 4

– 4 Monokate – 3

– 3 The Elliens – 5

– 5 LAUD – 9

– 9 LELÉKA – 10

– 10 Mr. Vel – 6

– 6 KHAYAT – 7

– 7 Jerry Heil – 8

– 8 "ЩукаРиба" – 1 Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026: головне Уже традиційно фінал Національного відбору на Євробачення транслювали на платформах Суспільного Мовлення. Він пройшов у форматі телевізійного концерту.

Шоу вели Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк, а виступи артистів оцінювали Руслана, Злата Огнєвіч, Костянтин Томільченко, Віталій Дроздов та Євген Філатов.

Глядацьке голосування розпочалося після виступу останнього учасника.