Цьогоріч глядачі могли проголосувати за фаворита через застосунок Дія, а також за допомогою СМС-повідомлення. Хто і скільки голосів отримав, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.
Важливо LELÉKA перемогла у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026
Як глядачі проголосували на Нацвідборі на Євробачення-2026?
- Valeriya Force – 2
- MOLODI – 4
- Monokate – 3
- The Elliens – 5
- LAUD – 9
- LELÉKA – 10
- Mr. Vel – 6
- KHAYAT – 7
- Jerry Heil – 8
- "ЩукаРиба" – 1
Фінал Нацвідбору на Євробачення-2026: головне
Уже традиційно фінал Національного відбору на Євробачення транслювали на платформах Суспільного Мовлення. Він пройшов у форматі телевізійного концерту.
Шоу вели Тимур Мірошниченко та Леся Нікітюк, а виступи артистів оцінювали Руслана, Злата Огнєвіч, Костянтин Томільченко, Віталій Дроздов та Євген Філатов.
Глядацьке голосування розпочалося після виступу останнього учасника.