Цьогоріч глядачі могли проголосувати за фаворита через застосунок Дія, а також за допомогою СМС-повідомлення. Хто і скільки голосів отримав, дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Як глядачі проголосували на Нацвідборі на Євробачення-2026?

Valeriya Force – 2

– 2 MOLODI – 4

– 4 Monokate – 3

– 3 The Elliens – 5

– 5 LAUD – 9

– 9 LELÉKA – 10

– 10 Mr. Vel – 6

– 6 KHAYAT – 7

– 7 Jerry Heil – 8

– 8 "ЩукаРиба" – 1

