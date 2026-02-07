В этом году зрители могли проголосовать за фаворита через приложение Дія, а также с помощью СМС-сообщения. Кто и сколько голосов получил, узнавайте в материале 24 Канала.
Как зрители проголосовали на Нацотборе на Евровидение-2026?
- Valeriya Force – 2
- MOLODI – 4
- Monokate – 3
- Эллины – 5
- LAUD – 9
- LELÉKA – 10
- Господин Вел – 6
- ХАЯТ – 7
- Джерри Хайль – 8
- "ЩукаРыба" – 1
Финал Нацотбора на Евровидение-2026: главное
Уже традиционно финал Национального отбора на Евровидение транслировали на платформах Общественного Вещания. Он прошел в формате телевизионного концерта.
Шоу вели Тимур Мирошниченко и Леся Никитюк, а выступления артистов оценивали Руслана, Злата Огневич, Константин Томильченко, Виталий Дроздов и Евгений Филатов.
Зрительское голосование началось после выступления последнего участника.