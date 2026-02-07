В этом году зрители могли проголосовать за фаворита через приложение Дія, а также с помощью СМС-сообщения. Кто и сколько голосов получил, узнавайте в материале 24 Канала.

Важно LELÉKA победила в финале Национального отбора на Евровидение-2026

Как зрители проголосовали на Нацотборе на Евровидение-2026?

Valeriya Force – 2

– 2 MOLODI – 4

– 4 Monokate – 3

– 3 Эллины – 5

– 5 LAUD – 9

– 9 LELÉKA – 10

– 10 Господин Вел – 6

– 6 ХАЯТ – 7

– 7 Джерри Хайль – 8

– 8 "ЩукаРыба" – 1

Финал Нацотбора на Евровидение-2026: главное