Названы имена 9 финалистов Нацотбора на Евровидение-2026
- Команда Суспильного объявила 9 финалистов Нацотбора на Евровидение-2026, среди которых Jerry Heil, LAUD, LELÉKA и другие.
- Евровидение-2026 состоится в Вене, Австрия.
Команда Суспильного объявила имена девяти участников Нацотбора на Евровидение, попавших в финал. Среди них как новые, так и знакомые лица.
Полный список участников финала опубликуют до 15 января 2026 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне вещание.
Участники лонглиста все еще имеют возможность попасть в финал Национальнго отбора. В январе в мобильном приложении Дія проведут рейтинговое онлайн-голосование. По результатам определят последнего, десятого участника финала.
Список финалистов Национального отбора-2026 сейчас выглядит следующим образом:
- Jerry Heil
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- Monokate
- Mr. Vel
- The Elliens
- Valeriya Force
- "ЩукаРиба"
Джамала призналась, что формирование шортлиста было для нее сверхсложным выбором. Она считает, что Нацотбор-2026 будет максимально вокальным, песенным и конкурентным. Для нее необычно впервые быть в роли музыкального продюсера.
Это был сложный выбор: есть исполнители, которые не попали в шортлист, но которых я точно хотела бы видеть в финале. Процесс над песнями продолжается: аранжировка, тексты, вокал ... от себя подключу всех, кого только могу, чтобы довести все до супер'качества,
– поделилась Джамала.
Певица призвала еврофанов не пренебрегать голосованием, ведь оно станет решающим для шестерых артистов.
Ранее Джамала на своей странице в инстаграме рассказала, что в роли музыкального продюсера прослушала 451 заявку. Она выбирала тех артистов, которые могут не просто выступить на Нацотборе, но и покорить Евровидение.
Что известно о Евровидении-2026
- Песенный конкурс в 2026 году станет юбилейным и состоится в Австрии. Там уже выбрали, что Евровидение пройдет в Вене на самой большой арене Wiener Stadthalle.
- Даты полуфиналов – 12 и 14 мая, а грандиозный финал отгремит 16 мая.
- Также на Евровидении изменили некоторые правила. В полуфиналах снова будут учитывать мнение жюри, количество судей возрастает от 5 до 7. Артистам запретили участвовать в рекламных кампаниях и промоакциях, которые могут повлиять на результат.