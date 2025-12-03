Укр Рус
Show24 Музыка Названы имена 9 финалистов Нацотбора на Евровидение-2026
3 декабря, 10:10
2

Названы имена 9 финалистов Нацотбора на Евровидение-2026

Мария Касий
Основні тези
  • Команда Суспильного объявила 9 финалистов Нацотбора на Евровидение-2026, среди которых Jerry Heil, LAUD, LELÉKA и другие.
  • Евровидение-2026 состоится в Вене, Австрия.

Команда Суспильного объявила имена девяти участников Нацотбора на Евровидение, попавших в финал. Среди них как новые, так и знакомые лица.

Полный список участников финала опубликуют до 15 января 2026 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне вещание.

К слову Это организационное фиаско, – продюсер Поляковой сделал резкое заявление о Нацотборе 

Участники лонглиста все еще имеют возможность попасть в финал Национальнго отбора. В январе в мобильном приложении Дія проведут рейтинговое онлайн-голосование. По результатам определят последнего, десятого участника финала.

Список финалистов Национального отбора-2026 сейчас выглядит следующим образом:

  • Jerry Heil
  • LAUD
  • LELÉKA
  • MOLODI
  • Monokate  
  • Mr. Vel  
  • The Elliens  
  • Valeriya Force
  • "ЩукаРиба"

Джамала призналась, что формирование шортлиста было для нее сверхсложным выбором. Она считает, что Нацотбор-2026 будет максимально вокальным, песенным и конкурентным. Для нее необычно впервые быть в роли музыкального продюсера.

Это был сложный выбор: есть исполнители, которые не попали в шортлист, но которых я точно хотела бы видеть в финале. Процесс над песнями продолжается: аранжировка, тексты, вокал ... от себя подключу всех, кого только могу, чтобы довести все до супер'качества, 
– поделилась Джамала.

Певица призвала еврофанов не пренебрегать голосованием, ведь оно станет решающим для шестерых артистов.

Ранее Джамала на своей странице в инстаграме рассказала, что в роли музыкального продюсера прослушала 451 заявку. Она выбирала тех артистов, которые могут не просто выступить на Нацотборе, но и покорить Евровидение.

Что известно о Евровидении-2026

  • Песенный конкурс в 2026 году станет юбилейным и состоится в Австрии. Там уже выбрали, что Евровидение пройдет в Вене на самой большой арене Wiener Stadthalle.
  • Даты полуфиналов – 12 и 14 мая, а грандиозный финал отгремит 16 мая.
  • Также на Евровидении изменили некоторые правила. В полуфиналах снова будут учитывать мнение жюри, количество судей возрастает от 5 до 7. Артистам запретили участвовать в рекламных кампаниях и промоакциях, которые могут повлиять на результат.