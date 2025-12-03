Названы имена 9 финалистов Нацотбора на Евровидение-2026

Команда Суспильного объявила имена девяти участников Нацотбора на Евровидение, попавших в финал. Среди них как новые, так и знакомые лица.

Полный список участников финала опубликуют до 15 января 2026 года. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне вещание.

Участники лонглиста все еще имеют возможность попасть в финал Национальнго отбора. В январе в мобильном приложении Дія проведут рейтинговое онлайн-голосование. По результатам определят последнего, десятого участника финала.

Список финалистов Национального отбора-2026 сейчас выглядит следующим образом:

Jerry Heil

LAUD

LELÉKA

MOLODI

Monokate

Mr. Vel

The Elliens

Valeriya Force

"ЩукаРиба"

Джамала призналась, что формирование шортлиста было для нее сверхсложным выбором. Она считает, что Нацотбор-2026 будет максимально вокальным, песенным и конкурентным. Для нее необычно впервые быть в роли музыкального продюсера.

Это был сложный выбор: есть исполнители, которые не попали в шортлист, но которых я точно хотела бы видеть в финале. Процесс над песнями продолжается: аранжировка, тексты, вокал ... от себя подключу всех, кого только могу, чтобы довести все до супер'качества,

– поделилась Джамала.

Певица призвала еврофанов не пренебрегать голосованием, ведь оно станет решающим для шестерых артистов.

Ранее Джамала на своей странице в инстаграме рассказала, что в роли музыкального продюсера прослушала 451 заявку. Она выбирала тех артистов, которые могут не просто выступить на Нацотборе, но и покорить Евровидение.

Что известно о Евровидении-2026