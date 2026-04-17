Потеря папы тоже влияет, – Надежда Хильская откровенно рассказала о депрессии у дочери

Надежда Хильская рассказала о состоянии дочери после потери отца, актера и военнослужащего Алексея Хильского. Девочку зовут Валерия, сейчас она учится в 10 классе.

Хильская дала большое интервью РБК-Украина LIFE. Актриса рассказала, что у дочери диагностирована депрессия.

Она (дочь – 24 Канал) сейчас общается с психотерапевтом, принимает антидепрессанты. У нее диагностирована депрессия. Психотерапевт считает, что потеря папы тоже влияет на все это. Она живет во время войны в подростковый период – это все очень трудно,

– поделилась Надежда Хильская.

Она также призналась, что много говорит с Валерией о потере отца.

Я себя не вижу со стороны, а ее вижу. Я вижу все моменты, когда ты проживаешь психологические круги. Сначала ты злой, не принимаешь это, потом ты торгуешься – как бы было, если бы он не ушел (на войну – 24 Канал). Все эти моменты она прожила,

– добавила актриса.

Отметим, недавно Надежда Хильская опубликовала щемящее сообщение в инстаграме, где поделилась, что до сих пор тяжело проживает потерю мужа. Актриса прикрепила к нему видео, на котором Алексей встречает ее с цветами.

Два с половиной года прошло, а мне до сих пор больно без тебя. Мы умели идти вперед, поддерживая и заботясь. Мы были самыми близкими людьми друг другу. Мы планировали состариться вместе. Мы любили. А что теперь?,

– написала Хильская.

