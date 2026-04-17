Потеря папы тоже влияет, – Надежда Хильская откровенно рассказала о депрессии у дочери
Надежда Хильская рассказала о состоянии дочери после потери отца, актера и военнослужащего Алексея Хильского. Девочку зовут Валерия, сейчас она учится в 10 классе.
Хильская дала большое интервью РБК-Украина LIFE. Актриса рассказала, что у дочери диагностирована депрессия.
Она (дочь – 24 Канал) сейчас общается с психотерапевтом, принимает антидепрессанты. У нее диагностирована депрессия. Психотерапевт считает, что потеря папы тоже влияет на все это. Она живет во время войны в подростковый период – это все очень трудно,
– поделилась Надежда Хильская.
Она также призналась, что много говорит с Валерией о потере отца.
Я себя не вижу со стороны, а ее вижу. Я вижу все моменты, когда ты проживаешь психологические круги. Сначала ты злой, не принимаешь это, потом ты торгуешься – как бы было, если бы он не ушел (на войну – 24 Канал). Все эти моменты она прожила,
– добавила актриса.
Отметим, недавно Надежда Хильская опубликовала щемящее сообщение в инстаграме, где поделилась, что до сих пор тяжело проживает потерю мужа. Актриса прикрепила к нему видео, на котором Алексей встречает ее с цветами.
Два с половиной года прошло, а мне до сих пор больно без тебя. Мы умели идти вперед, поддерживая и заботясь. Мы были самыми близкими людьми друг другу. Мы планировали состариться вместе. Мы любили. А что теперь?,
– написала Хильская.
Когда и где погиб Алексей Хильский?
Алексей Хильский с начала полномасштабного вторжения стал на защиту Украины. Он служил в 46-й отдельной аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск.
Актер был главным сержантом во взводе разведроты, воевал на Херсонщине, защищал Бахмут и Соледар. Алексей дважды получал ранения, однако все равно возвращался на фронт.
Хильский погиб 17 августа 2023 года во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.