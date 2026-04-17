Хільська дала велике інтерв'ю РБК-Україна LIFE. Акторка розповіла, що в доньки діагностована депресія.

Вона (донька – 24 Канал) зараз спілкується з психотерапевтом, приймає антидепресанти. У неї діагностована депресія. Психотерапевт вважає, що втрата тата теж впливає на все це. Вона живе під час війни у підлітковий період – це все дуже важко,

– поділилась Надія Хільська.

Вона також зізналась, що багато говорить з Валерією про втрату батька.

Я себе не бачу зі сторони, а її бачу. Я бачу всі моменти, коли ти проживаєш психологічні кола. Спочатку ти злий, не приймаєш це, потім ти торгуєшся – як би було, якби він не пішов (на війну – 24 Канал). Усі ці моменти вона прожила,

– додала акторка.

Зазначимо, нещодавно Надія Хільська опублікувала щемливий допис в інстаграмі, де поділилась, що досі важко проживає втрату чоловіка. Акторка прикріпила до нього відео, на якому Олексій зустрічає її з квітами.

Два з половиною роки минуло, а мені й досі боляче без тебе. Ми вміли йти вперед, підтримуючи та піклуючись. Ми були найближчими людьми одне одному. Ми планували постаріти разом. Ми кохали. А що тепер?,

– написала Хільська.

Коли й де загинув Олексій Хільський?