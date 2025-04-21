Надя Дорофеева празднует день рождения: как за время карьеры изменилась звезда

Сегодня, 21 апреля, Наде Дорофеевой – украинской певице и экс-участнице группы "Время и Стекло", исполнилось 35 лет. Интересно, что несмотря на такой возраст, исполнительница уже почти 20 лет на сцене.

Родом Дорофеева из Симферополя. В 10 лет начала заниматься вокалом и участвовала в различных конкурсах. А уже в 2004 году выступала на "Черноморских играх". Как развивалась карьера Дорофеевой, что известно о "любовном четырехугольнике" и как изменилась певица, читайте в материале Show24.

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Карьеры певицы и смена имиджа

В 15 лет девушка пришла и приняла участие в телепроектах "Караоке на майдане" и "Шанс", где заняла второе место.

Надя Дорофеева на проекте "Шанс": смотрите видео онлайн (листайте сообщение справа)

Певица ненадолго стала солисткой российской группы "МЧС", училась в Москве, но уже в 2008 вернулась в Киев и выпустила первый сольный альбом "Маркиза". В 2010 году Надя Дорофеева становится солисткой группы "Время и Стекло".

Надя Дорофеева в составе дуэта "Время и Стекло" / Фото из соцсетей

Первый сингл "Так выпала Карта" сразу стал популярным.

"Время и Стекло" – "Так выпала Карта": смотрите видео онлайн

Интересно, что этот проект не всегда был успешным. Их популярность колебалась, но все же коллектив оставил большой след в украинском шоу-бизнесе.

Надя Дорофеева и Позитив / Фото из инстаграма певицы

Стоит отметить и то, что у Дорофеевой на протяжении всей карьеры менялся имидж. Это касалось как цвета волос и причесок, так и макияжа и стиля одежды.

Как менялась Надя Дорофеева / Фото из инстаграма певицы

Интересно, что клип на песню "Имя 505" за три месяца после выхода посмотрели 30 миллионов раз. По состоянию на сегодня, на ютубе насчитывается более 272 миллионов просмотров.

"Время и Стекло" – "Имя 505": смотрите видео онлайн

В 2016 году певица становится тренеркой на детском шоу талантов, дебютирует в кино, озвучивает мультфильм, запускает линию одежды. Интересно, что Надя с Позитивом также становятся тренерами шоу "Голос. Дети", а позже Дорофеева участвует в "Танцах со звездами".

Надя Дорофеева и Евгений Кот – Вальс ("Танцы со звездами"): смотрите видео онлайн

В 2018 исполнительница снялась в фильме "Я, ты, он, она", а уже в следующем году у "Время и Стекло" выходит первый украиноязычный сингл.

"Время и Стекло" – "Дим": смотрите видео онлайн

В 2020 году "Время и Стекло" распадается и дает последние концерты по Украине. Оба исполнителя начинают работу над сольными проектами.

К слову, кроме "Время и Стекло" было еще немало групп и звезд, которые не уступали популярностью 10 лет назад.

Личная жизнь

В 2011 году певица познакомилась с Владимиром Дантесом. Молодые люди сразу понравились друг другу, а исполнитель был убежден, что девушка станет его будущей женой. Через неделю после знакомства они начали жить вместе, а через три месяца Дантес сделал предложение. Кольцо он сделал из проволоки от шампанского. Еще через полгода артист повторил попытку с предложением, но на этот раз все сделал так, как заведено.

Спустя 4 года пара отгуляла свадьбу, ведь раньше им не хватало средств для празднования.

Надя Дорофеева и Дантес / Фото из инстаграма певицы

В 2022 году супруги шокировали новостью о том, что они разводятся. Через некоторое время выяснилось, что Дорофеева находится в отношениях с ресторатором и блогером Мишей Кацуриным. Зато Володя влюбился в его жену – Дашу Кацурину.

В июне 2023 года певица во второй раз вышла замуж. Церемония была довольно скромная в кругу самых близких и родных людей. Надя выбрала свадебное платье от TG Botanical и оригинальную длинную фату от The Coat.

Надя Дорофеева и Миша Кацурин / Фото из инстаграма певицы

У певицы часто интересуются темой материнства. Ранее Надя Дорофеева признавалась, что трудно думать о беременности с таким плотным графиком и количеством стресса. Это и есть причины, почему она еще не стала мамой. Однако с новым избранником они планируют стать родителями.

Как сегодня живет Надя Дорофеева

С началом полномасштабного вторжения звезда перешла на украинский язык. Кроме того, до этой большой трагедии Дорофеева была аполитичной, за что ей сегодня стыдно.

Сейчас артистка выпускает украиноязычные треки, также была тренеркой двух новых сезонов "Голоса страны", вышедших во время большой войны. Дорофеева участвует в благотворительных мероприятиях и поддерживает сборы на помощь ВСУ.