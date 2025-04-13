"До муравьев": Дорофеева и Пивоваров поразили исполнением песни "Думы" во Дворце спорта
- Надя Дорофеева провела концерт во Дворце спорта, где вместе с Артемом Пивоваровым исполнила песню "Думы".
- Песня создана в рамках проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты" и вдохновлена стихотворением Тараса Шевченко.
Вчера, 12 апреля, состоялся второй концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта. Среди приглашенных гостей был и Артем Пивоваров, с которым артистка исполнила их совместную песню "Думы".
Видео с концерта певец поделился в инстаграме, передает Show 24. Песня "Думы" впервые за три года прозвучала вживую.
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Песня "Думы" была создана в рамках проекта Артема Пивоварова "Твои стихи, мои ноты". Артисты презентовали совместную работу 3 июня 2022 года. Композиция вдохновлена стихотворением Тараса Григорьевича Шевченко.
Впервые за три года наша совместная с Надей Дорофеевой работа "Думы" прозвучала вживую. Спасибо десяткам миллионов сердец, которые продолжают слушать эту песню!,
– написал Пивоваров.
Реакция сети
- "О! Наконец-то этот дуэт зазвучал на одной сцене! Вы – феерия музыкального вкуса!"
- "Невероятное исполнение! Хотим еще раз услышать такое 7 и 8 ноября!"
- "Это невероятно красиво".
- "Как это красиво и мощно".
- "До муравьев!"
- "Ну наконец-то! Эта красота звучит в полном составе. Нереально красиво".
- "О! Невероятный дуэт".
- "Это было так магически, так ярко, так невероятно, круто. Спасибо, я просто кайфовал".
Кстати, Артем Пивоваров выступит во Дворце спорта 7 и 8 ноября.
Напомним, на днях Monatik и Otoy выпустили совместный трек I.D. ("Идем дальше...").