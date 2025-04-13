"До муравьев": Дорофеева и Пивоваров поразили исполнением песни "Думы" во Дворце спорта

Вчера, 12 апреля, состоялся второй концерт Нади Дорофеевой во Дворце спорта. Среди приглашенных гостей был и Артем Пивоваров, с которым артистка исполнила их совместную песню "Думы".

Видео с концерта певец поделился в инстаграме, передает Show 24. Песня "Думы" впервые за три года прозвучала вживую.

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Песня "Думы" была создана в рамках проекта Артема Пивоварова "Твои стихи, мои ноты". Артисты презентовали совместную работу 3 июня 2022 года. Композиция вдохновлена стихотворением Тараса Григорьевича Шевченко.

Впервые за три года наша совместная с Надей Дорофеевой работа "Думы" прозвучала вживую. Спасибо десяткам миллионов сердец, которые продолжают слушать эту песню!,

– написал Пивоваров.

Реакция сети

"О! Наконец-то этот дуэт зазвучал на одной сцене! Вы – феерия музыкального вкуса!"

"Невероятное исполнение! Хотим еще раз услышать такое 7 и 8 ноября!"

"Это невероятно красиво".

"Как это красиво и мощно".

"До муравьев!"

"Ну наконец-то! Эта красота звучит в полном составе. Нереально красиво".

"О! Невероятный дуэт".

"Это было так магически, так ярко, так невероятно, круто. Спасибо, я просто кайфовал".

Кстати, Артем Пивоваров выступит во Дворце спорта 7 и 8 ноября.

Напомним, на днях Monatik и Otoy выпустили совместный трек I.D. ("Идем дальше...").