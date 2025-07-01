Первое воссоединение за 5 лет: Дорофеева и Позитив заинтриговали отрывком совместной песни
- Надя Дорофеева и Позитив заинтриговали фрагментом новой песни, собирая средства на благотворительную акцию "Стражи неба".
- Собранные средства будут использованы для закупки турелей Sky Sentinel, которые помогают защищать украинские города от воздушных угроз.
- Участники, которые задонатят, будут иметь шанс получить эксклюзивные подарки.
- Основная цель – собрать более миллиона гривен и представили совместную песню артистов.
Надя Дорофеева и Позитив уже несколько недель намекали на воссоединение. В конце концов, исполнители представили лишь фрагмент дуэта, ведь имеют важную цель.
Надя Дорофеева и Позитив как бывшие участники группы "Время и Стекло" воссоединились не просто так. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на платформу UNITED24.
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Россия продолжает массированно атаковать украинские города и применяет все больше дронов. Поэтому музыканты присоединились к сбору "Стражи неба" и призвали сделать это их поклонников.
Цель сбора – закупить современные украинские ИИ-управляемые турели Sky Sentinel, которые помогут уничтожать российские угрозы – "Шахеты", дроны и крылатые ракеты.
Прежде чем объединиться в новой песне, мы объединяемся для сбора "Стражи неба" от UNITED24. К сожалению, обстрелы не утихают, наоборот, в течение последних месяцев атаки стали более жестокими – враг бьет по нашей жизни ежедневно, беспощадно. Поэтому, только объединившись, сможем защитить нашу жизнь, друг друга и сделать все возможное, чтобы украинские ночи стали по-настоящему тихими,
– подчеркнула Надя Дорофеева.
На каждую собранную сумму исполнители пообещали определенный подарок. В частности, когда сбор достигнет 404 тысячи гривен, они представят тизер своего дуэта. Он уже вышел на странице артистов.
Тизер дуэта Дорофеевой и Позитива: видео
Премьера песни состоится уже завтра – 10 июля.
Напомним, дуэт "Время и Стекло" распался в марте 2020 года. За 10 лет существования у них вышло 4 альбома и множество хитов, которые становились лауреатами украинских премий.