Первое воссоединение за 5 лет: Дорофеева и Позитив заинтриговали отрывком совместной песни

Надя Дорофеева и Позитив уже несколько недель намекали на воссоединение. В конце концов, исполнители представили лишь фрагмент дуэта, ведь имеют важную цель.

Надя Дорофеева и Позитив как бывшие участники группы "Время и Стекло" воссоединились не просто так. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на платформу UNITED24.

К слову Неужели "Время и Стекло" возвращается: Дорофеева и Позитив заинтриговали фанов

Россия продолжает массированно атаковать украинские города и применяет все больше дронов. Поэтому музыканты присоединились к сбору "Стражи неба" и призвали сделать это их поклонников.

Цель сбора – закупить современные украинские ИИ-управляемые турели Sky Sentinel, которые помогут уничтожать российские угрозы – "Шахеты", дроны и крылатые ракеты.

Прежде чем объединиться в новой песне, мы объединяемся для сбора "Стражи неба" от UNITED24. К сожалению, обстрелы не утихают, наоборот, в течение последних месяцев атаки стали более жестокими – враг бьет по нашей жизни ежедневно, беспощадно. Поэтому, только объединившись, сможем защитить нашу жизнь, друг друга и сделать все возможное, чтобы украинские ночи стали по-настоящему тихими,

– подчеркнула Надя Дорофеева.

На каждую собранную сумму исполнители пообещали определенный подарок. В частности, когда сбор достигнет 404 тысячи гривен, они представят тизер своего дуэта. Он уже вышел на странице артистов.

Тизер дуэта Дорофеевой и Позитива: видео

Премьера песни состоится уже завтра – 10 июля.

Напомним, дуэт "Время и Стекло" распался в марте 2020 года. За 10 лет существования у них вышло 4 альбома и множество хитов, которые становились лауреатами украинских премий.