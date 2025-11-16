На фоне скандала с Миндичем: Дорофеева, KOLA и "Гомон" отменили выступление на концерте "Квартала 95"

6 и 7 декабря в Национальном Дворце искусств "Украина" запланирована телесъемка новогодних благотворительных концертов "Единый Квартал". Ранее на афише отмечали, что на сцене выступят KOLA, хор "Гомон", Надя Дорофеева, Монатик, АНТИТЕЛА, Позитив, Ирина Билык, DREVO и KAZKA.

Однако на фоне громкого коррупционного скандала с Тимуром Миндичем – совладельцем Студии "Квартал 95" – некоторые артисты начали публично отказываться от участия в концертах. Команда "Квартала" уже отреагировала на эти заявления исполнителей, пишет 24 Канал со ссылкой на их инстаграм-страницу.

Так, хор "Гомон", KOLA и Надя Дорофеева заявили, что не будут выступать 6 и 7 декабря во дворце "Украина", о чем сообщили в инстаграме и Threads.

Хор "Гомон", KOLA и Надя Дорофеева не будут выступать на "Вечернем Квартале" 6 и 7 декабря / Скриншоты из соцсетей

Другие исполнители пока публично не комментировали своего участия.

Афиша выступления "Единого Квартала" во дворце "Украина / Фото из сети

В то же время из афиши убрали информацию о приглашенных музыкантах.

"Квартал 95" был, есть и будет. Мы себя будем защищать. Мы не боимся. Мы продолжаем работать для вас и с вами. 6–7 декабря мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к тому, что происходит и услышать нашу позицию. Но мы не хотим подвергать приглашенных артистов излишнему информационному давлению. Именно поэтому афиша выглядит так, как выглядит,

– заявила команда студии.

"Квартал 95" отмечает, что студия не связана с политическими процессами или бизнесами своих акционеров.

Для справки! По данным YouControl, Тимур Миндич является одним из бенефициаров и учредителей компаний "Квартал ТВ" и "ВИЖН Квартал ТВ". В студии подтверждали, что бизнесмен имеет юридическую связь с компанией, но якобы не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды.

"Квартал 95" – это не просто проект. Мы – сотни людей, не одно лицо и не один информационный повод. Мы не позволим втягивать себя в политические игры или манипуляции. То, что происходит сейчас, – это не имеет прямого отношения ни к нашей работе, ни к нашему творчеству,

– утверждает команда.

