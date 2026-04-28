Надя Дорофеева на день исчезла из инстаграмма: она передала страницу боевому пилоту

Украинская певица и пилот Воздушных сил решили объединить усилия для защиты неба. Надя Дорофеева на день передала свою страницу в инстаграмме боевому пилоту Air Hooligan.

Платформа UNITED24 недавно объявила о сборе – "Защита неба". Средства собирают на противовоздушную оборону: дроны, системы РЭБ, транспорт для мобильных подразделений ПВО и другое оборудование, пишет на сайте организации.

Певица Надя Дорофеева и пилот Воздушных сил с позывным Air Hooligan (Андрей Онуфрак) объединились, чтобы поддержать и усилить сбор. Артистка на день передала свою страницу в инстаграмме защитнику.

Андрей в инстаграмм-сториз показывает, как проходит среднестатистический день летчика украинской авиации– это подготовка и вылет на задание.

Каждый вылет, как правило, осуществляется с тотальным преимуществом россиян. Редко такое бывает, когда по тебе не пускают ракеты из самолетов или комплексов ПВО. Поэтому мы находим возможность маневрировать, чтобы все-таки выполнить боевое задание,

– рассказал Air Hooligan.

Отметим, с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила более 97 тысяч дронов и 13, 8 тысяч ракет по мирным жителям Украины. Несмотря на это, жизнь под украинским небом продолжается.

Надя Дорофеева и Air Hooligan призвали поддержать сбор: видео

Добавим, Надя Дорофеева не в первый раз передает свою страницу в инстаграмме. Раньше она делилась аккаунтом с волонтером Денисом Христовым, военнослужащим Евгением Общественным. На страницу певицы подписано более 5, 3 миллиона пользователей– так они могут больше узнать об украинских защитниках.

Что известно о Air Hooligan?

Андрей Онуфрак– боевой летчик, подполковник Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полный кавалер ордена "За мужество".

Еще в подростковом возрасте парень понял, что хочет стать пилотом. Поэтому выбрал обучение в Харьковском университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

В 2014 году Андрей Онуфрак был еще курсантом. Тогда подход к обучению значительно изменился. Air Hooligan вошел в первую группу курсантов, завершившие обучение на боевых истребителях Су-27.

Сейчас защитник является командиром эскадрильи., то есть отвечает за десятки пилотов и боевые вылеты.