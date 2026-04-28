Платформа UNITED24 нещодавно оголосила про збір – "Захист неба". Кошти збирають на протиповітряну оборону: дрони, системи РЕБ, транспорт для мобільних підрозділів ППО та інше обладнання, йдеться на сайті організації.

Співачка Надя Дорофєєва та пілот Повітряних сил з позивним Air Hooligan (Андрій Онуфрак) об'єдналися, щоб підтримати та підсилити збір. Артистка на день передала свою сторінку в інстаграмі захиснику.

Андрій в інстаграм-сторіз показує, як проходить середньостатистичний день льотчика української авіації – це підготовка та виліт на завдання.

Кожний виліт, як правило, здійснюється з тотальною перевагою росіян. Рідко таке буває, коли по тобі не пускають ракети з літаків або комплексів ППО. Тому ми знаходимо можливість маневрувати, щоб все-таки виконати бойове завдання,

– розповів Air Hooligan.

Зазначимо, від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила понад 97 тисяч дронів та 13,8 тисячі ракет по мирних жителях України. Попри це, життя під українським небом триває.

Додамо, Надя Дорофєєва не вперше передає свою сторінку в інстаграмі. Раніше вона ділилась акаунтом з волонтером Денисом Христовим, військовослужбовцем Євгеном Громадським. На сторінку співачки підписано понад 5,3 мільйона користувачів – так вони можуть більше дізнатися про українських захисників.

Що відомо про Air Hooligan?

Андрій Онуфрак – бойовий льотчик, підполковник Повітряних сил Збройних Сил України, повний кавалер ордена "За мужність".

Ще у підлітковому віці хлопець зрозумів, що хоче стати пілотом. Тому обрав навчання у Харківському університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

У 2014 році Андрій Онуфрак був ще курсантом. Тоді підхід до навчання значно змінився. Air Hooligan увійшов до першої групи курсантів, що завершили навчання на бойових винищувачах Су-27.

Зараз захисник є командиром ескадрильї, тобто відповідає за десятки пілотів та бойові вильоти.