Данило Білий розповів про деталі коментарі для "ТСН. Гламур". Данило Білий зізнався, що вже рік перебуває у 3-й окремій штурмовій бригаді.

До слова Холодно і сиро, – блогер-пліткар Богдан Беспалов показав нові фото у військовій формі

Гуморист поділився, що раніше допомагав бригаді та був залучений до медійних проєктів. Рік тому він офіційно став військовослужбовцем.

Здебільшого я займаюся креативом. Я ведучий "Двіжа", коли треба щось вигадати, мене інколи долучають. Дозволяють мені долучатися до великих проєктів, і ми креативимо,

– поділився Данило Білий.



Данило Білий / Фото з інстаграму Данила Білого

Ведучий звернувся до своїх колег та закликав їх також долучатися до Сил Оборони.

"Всі люди творчих професій! Ви потрібні війську, бо є дуже багато роботи. Є робота з пропагандою, з рекрутингом, є купа роботи. Просто прийдіть і будьте корисними війську", – сказав Данило Білий.

Зазначимо, Данило Білий зіграв у фільмі "КІЛЛХАУС" Любомира Левицького. Це був його перший досвід у великому кіно, як поділився ведучий на своїй сторінці.

Останні новини про зірок у війську

Український актор Олексій Тритенко отримав нагрудний знак "Золотий Хрест" від Олександра Сирського. Зірка серіалу "Коли ми вдома" з перших днів повномасштабного вторгнення у війську.

Ігор Ласточкін днями наробив шуму в мережі новим відео. Він вперше за довгий час вийшов на зв'язок з жартівливим роликом, де танцює в бліндажі.

Наталка Карпа провела чоловіка на фронт. Євген Терехов раніше травмував ногу, тому перебував на реабілітації вдома. Але настав момент прощання.