Даниил Белый рассказал о деталях комментарии для "ТСН. Гламур". Даниил Белый признался, что уже год находится в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

К слову Холодно и сыро, – блогер-плиткарь Богдан Беспалов показал новые фото в военной форме

Юморист поделился, что раньше помогал бригаде и был привлечен к медийным проектам. Год назад он официально стал военнослужащим.

В основном я занимаюсь креативом. Я ведущий "Движа", когда надо что-то придумать, меня иногда приобщают. Позволяют мне участвовать в крупных проектах, и мы креативим,

– поделился Даниил Белый.



Даниил Белый / Фото из инстаграма Даниила Белого

Ведущий обратился к своим коллегам и призвал их также участвовать в Силах обороны.

"Все люди творческих профессий! Вы нужны армии, потому что есть очень много работы. Есть работа с пропагандой, с рекрутингом, есть куча работы. Просто придите и будьте полезными войску", – сказал Даниил Белый.

Отметим, Даниил Белый сыграл в фильме "КИЛЛХАУС" Любомира Левицкого. Это был его первый опыт в большом кино, как поделился ведущий на своей странице.

