"Меня манит туда, где красные флажки": Дорофеева выпустила новую песню и необычный клип

Надя Дорофеева представила новую песню "Красные флажки". В ней артистка затрагивает тему собственных слабостей, противоречий и черт характера, которые люди не всегда готовы признавать.

Вместе с композицией певица выпустила клип, в котором предстает в необычном футуристическом образе. Видео уже появилось на ее YouTube-канале.

По словам певицы, у каждого есть свои "красные флажки" – черты или привычки, которые он часто пытается скрыть от других, не замечать или даже отрицать. Однако Надя предлагает не осуждать себя за них, а научиться принимать их.

"Меня манит туда, где красные флажки" – это о том, чтобы самостоятельно решать, что означают для тебя твои собственные "красные флажки". Вместо того чтобы пытаться избавиться от своих "красных флажков", мы должны учиться принимать их в себе и не позволять чужим ярлыкам влиять на нас,

– пояснила DOROFEEVA.

Надя Дорофеева написала новую песню вместе со своим мужем Михаилом Кацуриным и музыкальным продюсером Иваном Клименко.

В клипе на эту композицию певица оказывается в пространстве, которое постепенно заполняется красными флажками. Сначала появляется только один, но со временем их становится все больше. Они символизируют слабости, искушения и ошибки, с которыми сталкивается героиня видео. Сначала она пытается избавиться от них, однако впоследствии понимает, что каждый из этих "флажков" является следствием ее собственного выбора. В конце концов героиня принимает их как часть себя.

Режиссер клипа Руслан Махов рассказал, что хотел создать для Нади необычный, почти фантастический образ. По его замыслу, пространство вокруг певицы отражает ее внутренний мир.

Я хотел, чтобы Надя выглядела немного неземной, даже футуристичной. Она как будто существует в своей собственной реальности, где все вокруг является отражением ее внутреннего состояния. И несмотря на эту футуристическую оболочку, ее история очень человеческая: о слабостях, искушениях и ошибках, которые мы иногда повторяем, даже когда прекрасно это понимаем,

– поделился режиссер.

DOROFEEVA – "Красные флажки": смотрите клип онлайн

Напомним, что в августе Дорофеева выпустила свою первую песню на украинском языке в 2026 году.