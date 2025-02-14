Дорофеева презентовала песню "Мураками", ставшую саундтреком к комедии с Лесей Никитюк

В День святого Валентина Надя Дорофеева презентовала трек "Мураками", который стал саундтреком к новой украинской комедии "Песики". Главную роль в фильме сыграла телеведущая Леся Никитюк.

Допремьерные показы фильма "Песики" стартуют 27 февраля во всех кинотеатрах Украины. Героиню Никитюк зовут Яна, она – карьеристка, у которой не складывается с долгосрочными отношениями. Однако жизнь девушки полностью меняется, когда неожиданное проклятие превращает ее любовников в собак, пишет 24 Канал.

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Испытание, с которым сталкивается Яна, наталкивает ее на глубокие изменения в жизни. Девушка впервые задумывается о настоящей любви и ответственности. Героиня песни "Мураками" также решает быть честной с собой и оставить прошлые отношения в воспоминаниях – приятных, хотя иногда и болезненных. К примеру, как книга японского писателя Мураками Харуки, которая пылится на полке и напоминает о том периоде жизни.

Продюсер комедии "Песики" Анна Елисеева призналась, что команда с самого начала рассматривала сотрудничество с Надей Дорофеевой. Дело в том, что в начале тизера к фильму звучит ее трек "Хартбит".

Тизер к комедии "Песики": смотрите видео онлайн

Ознакомившись со сценарием, Дорофеева предложила готовую песню, которую еще не выпустила. По словам Елисеевой, "композиция идеально подошла к финальным титрам благодаря ее эмоциональности и хитовости".

Когда я переслушала все свои невыпущенные треки, поняла, что песня "Мураками" – это идеальный метч, она очень подходит этому кино! Ведь героиня ленты и героиня песни переживают очень похожие любовные истории. Эта песня дерзкая и с правильными смыслами о том, что надо быть смелой, чтобы отпустить то, в чем уже нет большой силы и любви,

– поделилась Надя Дорофеева.

DOROFEEVA – "Мураками": смотрите видео онлайн

Режиссером клипа к песне "Мураками" стал Инди Хайт, который сотрудничает со многими украинскими артистами. Он соединил кадры Нади Дорофеевой с музыкантами и самые яркие моменты из комедии "Песики".