Мошенник обманул народную артистку Украины на более чем 6 миллионов гривен
Народная артистка Украины стала жертвой мошенника. Псевдосотрудник СБУ выманил у женщины 128 тысяч долларов и 400 тысяч гривен.
Об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генерального прокурора. Имя жертвы не раскрывают.
Не пропустите В Украине разоблачили мошеннический колл-центр, который выманивал средства у военных
По данным следствия, неизвестный позвонил 71-летней киевлянке и представился сотрудником СБУ. Мужчина сообщил женщине, что ее якобы подозревают в государственной измене, а ее сбережения должны пройти проверку на предмет российского происхождения.
Для убедительности ей присылали поддельные повестки и проводили через видеосвязь так называемые обыски,
– говорится в заявлении Офиса Генерального прокурора.
Народная артистка Украины поверила мошеннику и передала ему 128 тысяч долларов, а после повторного звонка перевела еще 400 тысяч гривен.
Правоохранители вставили личность мошенника. Им оказался 36-летний житель Сумской области. Через валютный обмен мужчина перечислял деньги на криптокошельки третьих лиц и оставлял себе 900 долларов.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, сообщили в полиции Киева. Злоумышленник будет находиться под стражей, пока продолжается досудебное расследование. Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.
Кто из звезд становился жертвой мошенников?
Тарас Тополя стал жертвой мошенников после слива личных видео его бывшей жены Елены. Они звонили друзьям артиста с неизвестных номеров и присылать сообщения якобы от его имени.
Еще раньше в тиктоке создали четыре аккаунта под именем Илоны Гвоздевой. Мошенники распространяли ложную информацию под сообщениями, посвященным певице GRISANA: они писали, что певица является дочерью второго президента Украины Леонида Кучмы.