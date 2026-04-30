Мошенник обманул народную артистку Украины на более чем 6 миллионов гривен

Народная артистка Украины стала жертвой мошенника. Псевдосотрудник СБУ выманил у женщины 128 тысяч долларов и 400 тысяч гривен.

Об этом сообщили в телеграм-канале Офиса Генерального прокурора. Имя жертвы не раскрывают.

По данным следствия, неизвестный позвонил 71-летней киевлянке и представился сотрудником СБУ. Мужчина сообщил женщине, что ее якобы подозревают в государственной измене, а ее сбережения должны пройти проверку на предмет российского происхождения.

Для убедительности ей присылали поддельные повестки и проводили через видеосвязь так называемые обыски,

– говорится в заявлении Офиса Генерального прокурора.

Народная артистка Украины поверила мошеннику и передала ему 128 тысяч долларов, а после повторного звонка перевела еще 400 тысяч гривен.

Правоохранители вставили личность мошенника. Им оказался 36-летний житель Сумской области. Через валютный обмен мужчина перечислял деньги на криптокошельки третьих лиц и оставлял себе 900 долларов.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в условиях военного положения, в особо крупных размерах. Мужчине грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества, сообщили в полиции Киева. Злоумышленник будет находиться под стражей, пока продолжается досудебное расследование. Сейчас правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступной деятельности.

