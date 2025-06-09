Настя Каменских впервые за долгое время показалась со своей мамой Лидией: редкое фото

Певица Настя Каменских довольно редко делится фото своей мамы Лидии Петровны в соцсетях. Тем не менее, на днях сделала исключение и показала, как проводит время с 69-летней матерью.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Насти Каменских.

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Так, в сторис исполнительница выставила короткое видео, где видно, как они с мамой обедают и выпивают коктейли. Лидия в ролике появилась в джинсовой жилетке со стразами и светлой футболке.



Настя Каменских показала, как проводит время с мамой / Скриншот из инстаграм-сторис