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Show24 Украинские звезды Настя Каменских впервые за долгое время показалась со своей мамой Лидией: редкое фото
9 июня, 11:00
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Настя Каменских впервые за долгое время показалась со своей мамой Лидией: редкое фото

София Хомишин
Основні тези
  • Настя Каменских показала, как она проводит время со своей 70-летней мамой Лидией, обедая и выпивая коктейли.

Певица Настя Каменских довольно редко делится фото своей мамы Лидии Петровны в соцсетях. Тем не менее, на днях сделала исключение и показала, как проводит время с 69-летней матерью.

Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Насти Каменских.

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Так, в сторис исполнительница выставила короткое видео, где видно, как они с мамой обедают и выпивают коктейли. Лидия в ролике появилась в джинсовой жилетке со стразами и светлой футболке.


Настя Каменских показала, как проводит время с мамой / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время других подробностей об этой встрече с мамой Каменских не рассказывала, лишь запостила собственное селфи из кафе, в котором провела время с мамой.
Настя Каменских / Скриншот из инстаграм-сторис
 
Заметим, что накануне скандальный муж певицы, продюсер Потап, который уехал из Украины, также показал редкое фото с мамой Людмилой.