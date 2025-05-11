Он опубликовал их совместное фото из-за границы. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Алексея Потапенко.

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Так, 11 мая, в День матери, Потап выставил фотографию с мамой Людмилой Анатольевной, где они в солнечный сидят на лавочке под пальмой.

В то же время два дня назад, 9 мая, вышло интервью продюсера для литовского портала LSM+, где он высказался о своей жизни за рубежом. В видео Потап говорил на русском и отметил, что исполнение треков на языке страны-террористки у него не вызывает когнитивного диссонанса. Он считает, что языковой вопрос – тема, которой пытаются манипулировать.

Что Потап сказал о выезде из Украины

Он отметил, что до полномасштабного вторжения в основном по полгода проводил за рубежом, в то же время сейчас время пребывания за пределами Украины просто увеличилось.

Внутри себя я никуда не уехал из Украины. Я не имею ощущения, что я оставил родину и у меня эмиграция. Я в полной связке со своей желто-голубой культурой и своей страной,

– отметил рэпер.

Ранее в своем интервью россиянину Юрию Дудю Алексей сказал, что имеет легальное разрешение на выезд из Украины, которое обязывает его вернуться.