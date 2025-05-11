Він опублікував їхнє спільне фото з-за кордону. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Олексія Потапенка.

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Так, 11 травня, у День матері, Потап виставив фотографію з мамою Людмилою Анатоліївною, де вони в сонячний сидять на лавочці під пальмою.

Водночас два дні тому, 9 травня, вийшло інтерв'ю продюсера для литовського порталу LSM+, де він висловився про своє життя за кордоном. У відео Потап говорив російською і наголосив, що виконання треків мовою країни-терористки в нього не викликає когнітивного дисонансу. Він вважає, що мовне питання – тема, якою намагаються маніпулювати.

Що Потап сказав про виїзд з України

Він зауважив, що до повномасштабного вторгнення здебільшого по пів року проводив за кордоном, водночас зараз час перебування за межами України просто збільшився.

Всередині себе я нікуди не виїхав з України. Я не маю відчуття, що я залишив батьківщину та у мене еміграція. Я в повній зв'язці зі своєю жовто-блакитною культурою та своєю країною,

– зазначив репер.

Раніше у своєму інтерв'ю росіянину Юрію Дудю Олексій сказав, що має легальний дозвіл на виїзд з України, який зобов'язує його повернутися.