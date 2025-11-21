Наталка Денисенко снова показалась в компании предпринимателя, с которым ей приписывают роман
- Наталка Денисенко и Юрий Савранский снова появились вместе, подогревая слухи о романе.
- Оба показались на съемках украинской комедии "Когда ты расстанешься?", которая выйдет весной 2026 года.
Наталка Денисенко продолжает подогревать слухи о романе с предпринимателем и моделью Юрием Савранским. Они в очередной раз засветились вместе.
Денисенко и Савранский показались в Одессе. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу актрисы.
Наталка Денисенко опубликовала серию фото со съемок украинской комедии "Когда ты расстанешься?" – это продолжение фильма "Когда ты выйдешь замуж?". На одном из них можно увидеть и Юрия Савранского.
Кроме того, актриса показала видео, на котором Юрий Савранский сидит за рулем автомобиля, а рядом с ним режиссер и продюсер Алексей Комаровский и актрисы Антонина Хижняк и Евгения Мякенькая.
Юрий Савранский на съемках фильма: видео из инстаграма Наталки Денисенко
Завершающие дни съемок проходили в Одессе, в частности в популярном отеле "Немо". В своем инстаграме Савранский также поделился фотографиями и видео оттуда. Вероятно, предприниматель снялся в комедии "Когда ты расстанешься?". Лента выйдет весной 2026 года, как сообщила Наталка Денисенко.
Юрий Савранский на съемках фильма: видео из инстаграма предпринимателя
Когда и почему появились слухи о романе Денисенко и Савранского?
Напомним, что бывший муж Наталки Денисенко обвинил ее в измене с Юрием Савранским. Сама же актриса говорила, что развод им обоим дается тяжело, поэтому Андрея Фединчика "иногда накрывает".
Предприниматель снялся в рекламной кампании ювелирного бренда Денисенко UNA.
Впоследствии Наталью и Юрия сфотографировали вместе в заведении в Киеве. На одном из фото они обнимались. А недавно актриса и предприниматель посетили концерт Артема Пивоварова во Дворце спорта.
Сейчас ни Савранский, ни Денисенко не раскрывают, что на самом деле происходит в их личной жизни.