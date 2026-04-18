44-летняя Натали Портман объявила о третьей беременности
- 44-летняя Натали Портман объявила, что в третий раз станет мамой, ожидая ребенка от музыканта Танги Дестабля.
- После развода с Бенджамином Мильпье, с которым у нее двое детей, Натали начала отношения с Танги Дестаблем, которые подтвердили в 2025 году.
Американская актриса Натали Портман сообщила, что в третий раз станет мамой. Звезда ожидает рождения ребенка от своего избранника – музыканта и продюсера Танги Дестабля.
44-летняя голливудская звезда Натали Портман в третий раз беременна. Об этом она сообщила в интервью Harper's Bazaar.
К слову Звездный учитель Руслан Игоревич впервые стал отцом
Мы очень рады и взволнованы. Я бесконечно благодарна и понимаю, что это большая привилегия и настоящее чудо,
– поделилась актриса.
Натали Портман является дочерью врача-репродуктолога. Поэтому она знает о том, что иногда женщинам бывает сложно забеременеть.
"Это такое прекрасное, радостное событие, и одновременно непростое. И поэтому я знаю, как мне повезло. Я это прекрасно понимаю. У меня больше энергии, чем я думала", – призналась актриса.
Сейчас Натали Портман проживает в Париже. Здесь она наслаждается беременностью и проводит время со своими детьми.
Что известно о личной жизни Натали Портман?
- В 2011 году Натали Портман вышла замуж за танцовщика Бенджамина Мильпье. Они познакомились на съемках фильма "Черный лебедь". У супругов родилось двое детей – сын Алеф и дочь Амалия.
- Летом 2023 года у Натали и Бенджамина произошел кризис в браке. В прессе заговорили о вероятной измене мужа. Ходили слухи о его романе с 25-летней экоактивисткой. Впоследствии Натали Портман появилась на одном из мероприятий без кольца.
- В 2024 году стало известно, что она официально развелась. Примерно через год актриса закрутила роман с французским музыкантом и продюсером Танги Дестаблем. В марте 2025 года издание People подтвердило их отношения.