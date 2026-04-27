Наталья Бучинская пережила в детстве клиническую смерть: кто спас ей жизнь

Украинская певица Наталья Бучинская рассказала о непростом периоде в своем детстве. Тогда ей было всего полгода.

Наталья Бучинская призналась, что пережила клиническую смерть. Она впервые поделилась деталями в интервью на ютуб-канале Славы Демина.

Певица объяснила, что когда ей было всего полгода, она заболела двусторонней пневмонией. Наталья призналась, что отец до сих пор не любит вспоминать о том случае.

Представьте, что он врач и у него на глазах синеет ребенок и он не может ничего сделать. Тут подошла медсестра, которая сделала укол в голову, где было видно вену. Вот эта сестричка и молитвы меня спасли,

– рассказала Наталья Бучинская.

Артистка добавила, что имела и другие проблемы со здоровьем, о некоторых из них она даже не рассказывала родителям. В частности, из-за переездов и переохлаждения однажды она заболела пиелонефритом.

Отметим, сейчас у Натальи Бучинской продолжается тур по Украине. С конца апреля до середины июня артистка планирует посетить с концертами множество городов. Деталями исполнительница делится на своей странице в инстаграме.

Что известно о Наталье Бучинской?

Артистка родом из Львова, однако ее певческая карьера началась в Тернополе. В 1995 году Наталья получила призовое место в отборочном туре фестиваля "Червона рута" и получила возможность выступать на многих других событиях.

Впоследствии Наталья Бучинская стала солисткой Государственного ансамбля и танца МВД Украины. В 27 лет она получила звание Народной артистки Украины.

В репертуаре певицы более 300 песен, а композиции "Украина", "Девушка-весна" и "Георгины" стали настоящими хитами.