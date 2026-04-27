Наталія Бучинська зізналась, що пережила клінічну смерть. Вона вперше поділилась деталями в інтерв'ю на ютуб-каналі Слави Дьоміна.

До слова Останні 3 роки жив на знеболювальних, – Ніколас Карма переніс серйозну операцію

Співачка пояснила, що коли їй було всього пів року, вона захворіла на двосторонню пневмонію. Наталія зізналась, що батько досі не любить згадувати про той випадок.

Уявіть, що він лікар і в нього на очах синіє дитина і він не може нічого зробити. Тут підійшла медсестра, яка зробила укол в голову, де було видно вену. Ось ця сестричка та молитви мене врятували,

– розповіла Наталія Бучинська.

Артистка додала, що мала й інші проблеми зі здоров'ям, про деякі з них вона навіть не розповідала батькам. Зокрема, через переїзди та переохолодження одного разу вона захворіла на пієлонефрит.

Зазначимо, зараз у Наталії Бучинської триває тур Україною. З кінця квітня до середини червня артистка планує відвідати з концертами безліч міст. Деталями виконавиця ділиться на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про Наталію Бучинську?

Артистка родом зі Львова, однак її співоча кар'єра розпочалася в Тернополі. У 1995 році Наталія здобула призове місце у відбірковому турі фестивалю "Червона рута" й отримала можливість виступати на багатьох інших подіях.

Згодом Наталія Бучинська стала солісткою Державного ансамблю і танцю МВС України. У 27 років вона отримала звання Народної артистки України.

У репертуарі співачки понад 300 пісень, а композиції "Україна", "Дівчина-весна" та "Жоржини" стали справжніми хітами.