Почему он придрался: Денисенко рассказала, как обычная ссора едва не испортила помолвку

Украинская актриса Наталья Денисенко и ее избранник Юрий Савранский поделились забавными подробностями своей помолвки. Оказалось, что романтическое признание в любви в Турции могло пройти совсем по другому сценарию из-за гостиничного браслета и проверки в аэропорту.

В новом выпуске шоу "Тур со звездами" влюбленные рассказали, как Юрию удалось устроить сюрприз. По словам пары, Наталья давно догадывалась о намерениях возлюбленного и даже четко дала понять, какое именно кольцо с бриллиантом хочет получить. Однако точную дату предложения мужчине удалось сохранить в тайне.

Идеальный момент едва не был испорчен из-за обычной гостиничной ленты на руке актрисы. Савранский, который заранее договорился с фотографом о съемке на специально выбранной локации, настаивал, чтобы Наталья сняла браслет перед фотосессией. Будущая невеста не понимала причину такой придирчивости, поэтому между парой чуть не возникла небольшая ссора прямо перед предложением.

Он мне говорит: "Наталья, сними эту ленту, потому что на фотосессии будет некрасиво". А я такая: "Почему ты ко мне причепился с этой лентой, ничего страшного, потом ее переклею". Мы чуть не поссорились из-за этой ленты. Думаю: почему он ко мне причепился?

– рассказала Денисенко.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / фото из инстаграма

Кроме того, Юрий признался, что сильно нервничал еще по дороге на отдых. Он боялся, что во время досмотра в аэропорту сотрудники службы безопасности могут попросить показать содержимое вещей, где лежало украшение. Мужчина даже продумал запасной план: если бы это произошло, ему пришлось бы делать предложение прямо среди пассажиров на пункте досмотра.

Представляю себе: если бы на паспортном контроле кто-то достал это кольцо, я уже придумал план Б – отдать свой телефон кому-то из охраны, достать кольцо, которое уже не будет смысла скрывать, взобраться на какую-нибудь тумбу и начать кричать,

– поделился планом Савранский.

К счастью, запасной сценарий не понадобился. Юрию удалось сохранить интригу до самого конца, хотя кольцо было у него уже почти месяц, а актриса на отдыхе периодически шутила о заветном предложении.

Интересно, что незадолго до поездки Денисенко попросила возлюбленного не делать предложение во время ретроградного Меркурия. Савранский решил прислушаться к пожеланию избранницы и успел сказать самые важные слова еще до начала этого астрологического периода.

Кстати, Наталья Денисенко раскрыла планы на свадьбу и рассказала, сколько гостей пригласят она и Савранский.