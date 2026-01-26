Это ревность, зависть, – Денисенко подтвердила, что больше не общается со Светлицкой
- Наталка Денисенко подтвердила, что больше не общается с Еленой Светлицкой, но не раскрыла причину конфликта.
- Денисенко намекнула, что возможными причинами конфликта могли стать ревность и зависть.
Уже некоторое время в сети ходят слухи о конфликте между Натальей Денисенко и Еленой Светлицкой. Актрисы перестали появляться на публике вместе и публиковать совместный контент в соцсетях.
В новом выпуске проекта "Тур звездами", вышедшем на ютуб-канале Радио Люкс, Денисенко подтвердила, что они со Светлицкой больше не общаются.
Наталка Денисенко считает, что "после всего, что получила" от Елены Светлицкой, больше не будет с ней близко общаться. В то же время актриса не исключает, что их отношения могут улучшиться.
Денисенко призналась, что сейчас не имеет желания общаться с коллегой. Однако причину конфликта она не раскрыла.
Я не могу раскрывать абсолютно все. Это личное. В этой ситуации достаточно много тайн. Единственное, что я могу сказать... Ну, как по мне, это ревность, зависть,
– отметила актриса.
Интересно, что сейчас Светлицкой приписывают роман с Тарасом Цимбалюком – лучшим другом Денисенко. Стало ли их общение причиной конфликта между Наташей и Еленой – неизвестно.
Много всего я наблюдала вокруг него, непосредственно участвовала в его жизни и видела много его девушек, поклонниц. Поэтому мое отношение к нему, несмотря на то, с кем он будет жениться, общаться или иметь романтические отношения, не изменится,
– заверила Денисенко.
Наталка Денисенко в проекте "Тур звездами": смотрите видео онлайн
Как и почему появились слухи о романе между Цимбалюком и Светлицкой?
Еще в апреле 2025 года блогер-плиткарь Богдан Беспалов сообщил, что Цимбалюк и Светлицкая встречаются. В сети даже предполагали, что актриса может стать участницей 14 сезона проекта "Холостяк".
В сентябре Беспалов рассказал, что Тарас и Елена поссорились. Однако недавно он заявил, что звезды возобновили отношения. Более того, в январе, отвечая на вопрос подписчиков в инстаграме, Светлицкая призналась, что ее сердце занято.
Сами актеры продолжают подогревать слухи о тайном романе. Они публикуют совместный контент в инстаграме и не так давно вместе были во Львове и Буковеле.