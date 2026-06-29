Наталья Денисенко выходит замуж во второй раз: как завязалась история любви с Юрием Савранским

На днях стало известно, что украинская актриса Наталья Денисенко выходит замуж во второй раз. Предприниматель Юрий Савранский сделал предложение звезде во время отдыха в Турции.

Пара уже поделилась яркими фотографиями с момента предложения руки и сердца. Было видно, что Наталья очень удивлена таким развитием событий, однако на вопрос возлюбленного ответила утвердительно и приняла кольцо. Вокруг их истории любви много вопросов и даже обвинений. 24 Канал поможет разобраться в этой истории.

Может заинтересовать: Владимир Дантес – 38: как изменился певец с "Фабрики звёзд" до сегодняшнего дня

Наталья Денисенко и Юрий Савранский: как это было?

Ранее актриса была замужем за Андреем Фединчиком. Когда началась полномасштабная война, актер встал на защиту Украины, поэтому супруги продолжали отношения на расстоянии. Андрей не делился подробностями службы, а его уже бывшая жена рассказывала, что муж "работает в очень опасных местах".

В конце июля 2025 года Наталья подтвердила развод с Андреем. Причиной называли отсутствие взаимопонимания и угасание чувств.

Андрей Фединчик и Наталья Денисенко / Фото "Нового канала"

Савранский же состоял в браке с женщиной по имени Марлена. Они воспитывали двоих детей. В августе 2025 года мужчина подал на развод.

Юрий Савранский с бывшей женой / Фото из инстаграма предпринимателя

Первые слухи о романе Денисенко и Савранского появились осенью прошлого года после громкого инцидента в соцсетях. Андрей Фединчик оставил резкие комментарии под публикацией актрисы с букетом цветов, обвинив её в измене.

Юра подарил, когда меня не было рядом. Юра Савранский… Он, кстати, под юбку тебе забирался, когда я вынужденно был далеко. Вам всё вернётся, горите в аду,

– написал тогда мужчина.

Андрей Фединчик обвинил Наталью Денисенко в измене / Скриншот из интервью на YouTube-канале Маши Ефросининой

Впоследствии эти комментарии были удалены, а Наталька опровергла измену во время брака. Затем актриса дала интервью Маше Ефросининой, в котором рассказала, что причиной развода с Андреем Фединчиком стали обиды из-за его ревности и ответственность за семью, которая в основном лежала на ней.

Но на это заявление отреагировала первая жена актера. Виктория Кукса обвинила Натальку во лжи и вмешательстве в ее отношения с Андреем.

Я не буду сейчас затрагивать историю 10-летней давности и то, как тебе удалось выйти сухой из воды, и рассказывать, что у тебя "не было отношений" с моим мужем, пока мы были вместе. Это отдельная история о том, как ты технически влезла в чужую семью,

– написала Виктория.

Она также добавила, что с осени Денисенко встречалась с другим женатым мужчиной. По словам Виктории, актриса знала его жену и детей, однако это её не остановило.

Виктория Кукса об интервью Натальи Денисенко / Скриншот с YouTube

Виктория отметила, что решила обнародовать эту историю, ведь Денисенко "уже во второй раз громко заявляет, что не имела отношений с женатым мужчиной, потому что нужно поддерживать свой образ "просветлённого" человека".

На сторону Фединчика также встала и кума бывшей звездной пары – Ксения Мишина.

Что касается Савранского, то он является предпринимателем и моделью. Мужчина также занимает должность руководителя технического отдела ювелирного бренда UNA, который принадлежит Наталье Денисенко.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / Фото из инстаграма актрисы

После разрыва Денисенко неоднократно замечали в компании Юрия Савранского: они вместе посещали заведения Киева, были на концерте Артема Пивоварова и публиковали совместные фото.

Наталья Денисенко и Юрий Савранский / Фото из соцсетей

В декабре бизнесмен написал под постом Натальи, которая отреагировала на хейт в свой адрес, что любит её.

Савранский признался Денисенко в любви / Скриншот из инстаграма

Затем Юрий решился на шаг, чтобы публично подтвердить свои отношения с возлюбленной. Актриса участвовала в проекте "Танцы со звездами", Савранский вышел на паркет и подарил женщине букет цветов. Наталья не ожидала такого поступка, но была приятно удивлена и считает, что это было приятно, когда мужчина, который ей нравится, признается в любви.

В марте новый возлюбленный звезды в интервью OBOZ.UA рассказал, есть ли у них планы на свадьбу. Бизнесмен сказал, что пока об этом говорить рано. В тот момент пара не жила вместе, о чем оба говорили в комментариях журналистам.

Поскольку от предыдущих отношений у Манекенника есть двое детей, его новая избранница пытается наладить с ними отношения. С сыном Денисенко общается онлайн, а вот дочь не идет на контакт, однако охотно принимает подарки. Сын Натальи Денисенко, Андрей, от брака с бывшим мужем, поддерживает хорошие отношения с новым избранником мамы.

Наталья Денисенко с сыном Андреем / Фото из инстаграма актрисы

В мае кинозвезда рассказала, что все её астрологи и тарологи говорили, что "свадьба не за горами". Однако Наталька и Юрий договорились, что не будут торопиться. Но с момента этих слов прошло не так много времени. И уже 26 июня стало известно, что Савранский сделал Денисенко предложение.

Денисенко поделилась, что даже не догадывалась о предложении. Она с Юрием и сыном гуляли по турецкому городу и делали красивые фото на фоне пейзажей.

В какой-то момент фотограф попросила Наталью отойти немного вперед, чтобы попозировать без бойфренда. Актриса отошла и не заметила, как Савранский тем временем достал из кармана кольцо.

Принимаем поздравления с помолвкой. Вчера она сказала ему "да" у храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра,

– поделилась Наталья Денисенко.

В комментарии ведущему Саше Гетьману бывший муж Денисенко сказал, что не поздравлял женщину с помолвкой, потому что они общаются только по вопросам, касающимся сына.