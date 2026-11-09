Неожиданные откровенные признания со сцены: Наталья Денисенко представила премьеру моноспектакля в Киеве

В Киеве состоялась премьера поэтического моноспектакля актрисы Натальи Денисенко "О чем молчит женщина?". Неожиданно Наталья поделилась со зрителями откровенной и болезненной историей из своего детства, взросления и настоящего.

Зал Дома офицеров ВСУ был заполнен практически полностью. Среди зрителей были не только поклонники Натальи Денисенко, но и ее коллеги-актеры, близкие друзья, другие известные гости и, конечно же, любимый муж Юрий Ярошенко. В зале мы заметили Александра Педана, Рамину Эсхакзай, Оксану Гутцайт, Наталью Тур, Егора Андрюшина и многих других известных украинцев.

Свой спектакль Наталка начала нестандартно, выйдя в зал к зрителям, рассказывая о требованиях к женщинам в обществе и раздавая зрительницам белые розы. А затем началась основная часть спектакля, в которой актриса поделилась немалым количеством откровенных и неожиданных фактов из своей жизни.



Наталка Денисенко читает сценарий / Фото natasha_sanina

Автором идеи и сценаристкой стала сама Денисенко. В написании сценария также помогала Снежана Божок. Мы не знаем на все 100%, была ли это автобиографическая история, однако некоторые признания со сцены искренне шокировали зрителей.

В подъезде на лестнице меня схватил дядя. Он тогда зажал мне вот так рот рукой и стал об меня тереться. Потом схватил крепче и стал нести куда-то наверх, я очень испугалась. Я стала сопротивляться, кусаться, мне это было неприятно, я кричала, вырвалась и убежала,

– рассказывает со сцены Наталья.

Наталья Денисенко в моноспектакле "О чем молчит женщина?": смотрите видео

На протяжении выступления прозвучало еще много откровенных признаний. Здесь был и рассказ о первой любви, и о браке, рождении ребенка, начале полномасштабной войны, разрыве с мужем. Каждая из этих тем то и дело возвращала к лейтмотиву всей истории – тому самому извечному вопросу "О чем молчит женщина?".

История получилась и грустной, и веселой, и простой, и сложной одновременно, но однозначно жизнеутверждающей. В конце спектакля Наталья Денисенко получила немало цветов от гостей и самый главный букет, а также поцелуй от своего мужа.

Кстати, недавно актриса заговорила о рождении детей от своего возлюбленного.