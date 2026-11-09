Неочікувані відверті зізнання зі сцени: Наталка Денисенко запрем'єрила моновиставу у Києві

Зал Будинку офіцерів ЗСУ був заповнений практично повністю. Серед глядачів – не лише прихильники Наталки Денисенко, а й її колеги-актори, близькі друзі та інші відомі гості й, звичайно ж, коханий чоловік Юрій Ярошенко. У залі ми помітили Олександра Педана, Раміну Есхакзай, Оксану Гутцайт, Наталію Тур, Єгора Андрюшина та багатьох інших відомих українців.

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Свою виставу Наталка почала нестандартно: вийшла у зал до глядачів, розповідала про суспільні вимоги до жінок та роздавала глядачкам білі троянди. А потім почалася основна частина вистави, в якій акторка видала чимало відвертих та неочікуваних фактів з життя.

Наталка Денисенко читає сценарій / Фото natasha_sanina

Авторкою ідеї та сценаристкою стала сама Денисенко. Сценарій також допомагала писати Сніжана Божок. Ми не знаємо на всі 100%, чи це була автобіографічна історія, проте деякі зізнання зі сцени щиро шокували глядачів.

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У під’їзді на сходах мене схопив дядя. Він тоді мені затулив отак рота рукою і став об мене тертися. Потім схопив міцніше і став нести кудись нагору, я дуже злякалася. Я стала пручатися, кусатися, мені це було неприємно, я кричала, і вирвалася, і втекла– розповідає зі сцени Наталка.

Наталка Денисенко у моновиставі "Про що мовчить жінка?": дивіться відео

Упродовж виступу було ще чимало відвертих зізнань. Тут була і розповідь про перше кохання, і про шлюб, народження дитини, початок повномасштабної війни, розрив з чоловіком. Кожна з цих тем раз у раз повертала до лейтмотиву всієї історії – того самого одвічного питання "Про що мовчить жінка?".

Історія вийшла і сумною, і веселою, і простою, і складною водночас, але однозначно життєствердною. Наприкінці вистави Наталка Денисенко отримала чимало квітів від гостей і найголовніший букет та поцілунок від свого чоловіка.

До речі, нещодавно акторка заговорила про народження дітей від свого коханого.