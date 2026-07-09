Наталья Денисенко стала жертвой мошенников и рассказала, сколько денег потеряла
Известная украинская актриса Наталья Денисенко стала жертвой интернет-мошенников.
Артистка потеряла 9 тысяч гривен и показала страницу, которая ее обманула. Об этом она рассказала в инстаграм-сторисах.
Так, оказалось, что Наталья Денисенко хотела купить натуральные детские неокрашенные волосы для наращивания, но не нашла подходящего варианта в Киеве. Поэтому она начала искать их в интернете и наткнулась на страницу в инстаграме, которая выглядела надежно: у нее было много подписчиков и положительных отзывов.
Продавцы заверили, что нашли нужные волосы, и попросили предоплату. Она перечислила им 9 тысяч гривен, после чего те перестали выходить на связь. То есть страница оказалась мошеннической, а деньги она потеряла.
Меня обманули, и я поняла, что больше так волосы покупать не буду,
– подчеркнула актриса.
И добавила, что хочет обратиться в киберполицию.
Наталья Денисенко стала жертвой мошенников: смотрите видео онлайн
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