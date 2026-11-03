Бывшая жена Виталия Кличко мечтает стать невестой после 25 лет брака

Наталья Егорова объяснила, почему до сих пор мечтает о свадьбе: за 25 лет брака с Виталием Кличко у нее не было такого торжества. Также она рассказала, за что уважает бывшего мужа и с кем могла бы представить себе общее будущее.

В интервью OBOZ.UA, когда журналистка спросила Егорову о желании снова выйти замуж, та уточнила, что имела в виду что-то другое.

Я мечтаю когда-нибудь побыть невестой. Ведь, несмотря на то, что я много лет была замужем, у меня никогда в жизни не было свадьбы. Невестой я тоже никогда не была. Поэтому эта мечта до сих пор живет во мне (улыбается). Наверное, я неисправимая романтичка,

– пояснила Наталья.

По словам Егоровой, в отношениях для нее важно знать, что они с любимым могут положиться друг на друга. Одной только стабильности для нее недостаточно.

Поэтому, если я когда-нибудь скажу мужчине "да", то это будет человек, которого я действительно очень люблю и глубоко уважаю. И для меня так же важно, чтобы он любил и уважал меня,

– поделилась Егорова.

Наталья Егорова и Виталий Кличко / Getty Images

Говоря о Виталии Кличко, Наталья вспомнила его достижения в спорте и политике. Особенно ее впечатляет нагрузка, которую он выдерживает на посту мэра Киева во время войны. Но есть и личная причина, почему после развода Егорова сохранила к нему уважение.

И что бы ни происходило между нами как между мужчиной и женщиной, он был и остается отцом наших детей. Для меня уже одного этого достаточно, чтобы безоговорочно его уважать. И совсем не обязательно быть бывшей женой, чтобы испытывать уважение к человеку, который живет и работает в таких условиях,

– сказала она.

Наталья Егорова с детьми / фото natalia_yegorova

Женщинам, переживающим развод после многих лет совместной жизни, Наталья посоветовала не спешить с новыми отношениями. По ее мнению, стоит дать себе время понять, что хочется сейчас, и вспомнить о желаниях, которые когда-то пришлось отложить.

После длительного брака ты не начинаешь с нуля. Ты выходишь из него с огромным жизненным опытом, своими победами и ошибками, детьми, воспоминаниями, знанием себя – и все это остается с тобой,

– отметила Егорова.

Наталья Егорова и Виталий Кличко / Getty Images

Кстати, в этом же интервью Егорова рассказала, где сейчас находятся трое детей от Виталия Кличко и чем они занимаются.