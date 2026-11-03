Как сейчас выглядят взрослые дети Виталия Кличко и чем они занимаются за рубежом

В интервью OBOZ.UA Егорова рассказала, что сыновья и дочь росли вместе. Она хотела, чтобы и во взрослой жизни они могли рассчитывать друг на друга.

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У меня трое детей, и все они совершенно разные – три отдельные личности. Но в то же время между ними невероятная связь. Сегодня они живут в трех разных странах, однако остаются очень близкими– поделилась Наталья.

Наталья Егорова с детьми / фото natalia_yegorova

Старшему сыну Егору 26 лет. По словам мамы, он выбрал бизнес и сейчас работает в трейдинговой компании.

Наталья Егорова с дочерью / фото natalia_yegorova

Его сестре Елизавете скоро исполнится 24 года.

Она изучает психологию, и я более чем уверена, что станет невероятным специалистом– сказала Егорова о дочери.

Наталья Егорова с дочерью / фото natalia_yegorova

21-летний Максим связал свою жизнь со спортом. Как рассказала Наталья, он играет в баскетбол за команду американского университета, а также за сборную Украины.

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Наталья Егорова с Максимом / фото natalia_yegorova

Максим Кличко в клубе / фото tati_bin

А вот на вопрос, кто из детей по характеру больше похож на нее, а кто – на отца, Егоровой было сложно ответить.

Что касается того, кто больше похож на меня, а кто – на Виталия, мне сложно так разделять. В каждом из них есть что-то и от мамы, и от папы, но в то же время каждый – совершенно отдельная личность– сказала Егорова о характерах сыновей и дочери.

Виталий Кличко с братом и двумя детьми / фото klitschko

В семье говорят и о войне. Для Натальи важно, чтобы дети понимали, что происходит в Украине, и в то же время могли планировать свое будущее.

Конечно, мы говорим об Украине и о войне. Это часть истории нашей семьи, и она не может оставаться в стороне от их жизни. Но в то же время для меня очень важно, чтобы у детей было право жить своей жизнью, строить ее и мечтать о будущем– пояснила Егорова.

Кстати, недавно Наталья Егорова приехала в Украину и показала, как провела время с 97-летней бабушкой.