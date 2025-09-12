Психолог Наталья Холоденко прошлась по красной дорожке 82-го международного Венецианского кинофестиваля. Однако ее появление на событии вызвало бурное обсуждение в сети.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Холоденко. Женщина опубликовала видео с кинофестиваля.

Для Венецианского кинофестиваля Наталья Холоденко выбрала длинное черное платье в черном, золотом, серебряном и бежевом цветах. Она дополнила свой образ объемной блестящей сумкой и украшениями.

Психолог слегка накрутила волосы и сделала яркий макияж, в частности нарисовала губы красной помадой.

Реакция сети

В сети по-разному отреагировали на появление Холоденко на кинофестивале. Одни люди делают комплименты по поводу ее образа, а другие не понимают, почему психолог посетила событие. Некоторые даже предположили, что Наталья создала видео с помощью искусственного интеллекта.

"А что там делает Холоденко? Поет или танцует? Или это показ нарядов? Непонятно".

"Похоже на ИИ! Кому она нужна на Венецианском кинофестивале?"

"Какая же вы красавица, глаза сияют! Как бабочка, невероятная".

"Платье – грандиозное, как раз к даме!"

"Очень смешно выглядят наши украинские инстаграм-блогеры, неизвестные в реальном мире кино, на этих красных дорожках. Они покупают себе билеты за большие деньги, чтобы пройтись по этой дорожке, или пропихиваются путем обмана. Чтобы их потом охранник выгонял рукой из кадра, чтобы они не мешали позировать реальным звездам мирового кинематографа. Даже на этом видео видно, как охранник рукой машет и просит женщину отойти", – написала одна из пользовательниц.

Реакция сети на появление Холоденко на Венецианском кинофестивале / Скриншоты из инстаграма

В команде проекта "Антонина" от издания "Детектор медиа" написали, что Наталья Холоденко делает вид, что ее фотографируют.

На самом деле таких фото и видео много. Но почти все они паливные, потому что прекрасно видно фотографов в кадре, и что они смотрят в совершенно другую сторону. А остальные фотографы просто смонтированы. В одном кадре даже, кажется, что кто-то указывает Холоденко, чтобы отошла,

– говорится в заметке.