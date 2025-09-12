12 вересня, 11:10
Наталія Холоденко шокувала появою на Венеційському кінофестивалі та потрапила у конфуз
Психологиня Наталія Холоденко пройшлася червоною доріжкою 82-го міжнародного Венеційського кінофестивалю. Однак її поява на події викликала бурхливе обговорення в мережі.
Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Холоденко. Жінка опублікувала відео з кінофестивалю.
Для Венеційського кінофестивалю Наталія Холоденко обрала довгу чорну сукню у чорному, золотому, срібному і бежевому кольорах. Вона доповнила свій образ об'ємною блискучою сумкою і прикрасами.
Психологиня злегка накрутила волосся і зробила яскравий макіяж, зокрема намалювала губи червоною помадою.