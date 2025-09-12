Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм Холоденко. Жінка опублікувала відео з кінофестивалю.

Для Венеційського кінофестивалю Наталія Холоденко обрала довгу чорну сукню у чорному, золотому, срібному і бежевому кольорах. Вона доповнила свій образ об'ємною блискучою сумкою і прикрасами.

Психологиня злегка накрутила волосся і зробила яскравий макіяж, зокрема намалювала губи червоною помадою.