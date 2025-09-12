Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм Холоденко. Женщина опубликовала видео с кинофестиваля.

Для Венецианского кинофестиваля Наталья Холоденко выбрала длинное черное платье в черном, золотом, серебряном и бежевом цветах. Она дополнила свой образ объемной блестящей сумкой и украшениями.

Психолог слегка накрутила волосы и сделала яркий макияж, в частности нарисовала губы красной помадой.