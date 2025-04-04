Диагностировали еще в детстве: Наталья Холоденко призналась о неизлечимой болезни
Психолог Наталья Холоденко впервые рассказала о своем диагнозе, который имеет еще с детства. Она поделилась, какой нашумевший препарат ей назначили для лечения.
Наталья Холоденко призналась, что болеет диабетом второго типа. Звездный психолог считает, что он у нее с самого детства, пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Анны Олицкой.
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Эксперт добавила, что в Германии ей официально назначили нашумевший препарат "Оземпик". Но через некоторое время она прекратила его употреблять.
У меня диабет второго типа. Он у меня с 12 лет. А возможно, от рождения. Мне официально назначали "Оземпик" в Германии. Я даже колола его где-то четыре месяца, но я очень несистемная, поэтому сама это забросила. Я почувствовала, что он имеет антидепрессантное действие. Я стала спокойнее и к еде, и эмоционально,
– поделилась Наталья Холоденко.
Почему "Оземпик" стал популярным
- "Оземпик" – это рецептурный препарат, который назначают при наличии медицинских показаний (диабет второго типа или ожирение). Он замедляет процессы пищеварения и влияет на центры голода в мозге.
- В сети "Оземпик" стал известным из-за того, что его начали использовать звезды Голливуда. Шэрон Озборн, Трейси Морган, Стивен Фрай, Эми Шумер откровенно признавались о том, что пробовали этот препарат. Некоторые знаменитости скрывают, что используют препарат не так для здоровья, как для похудения.
- Прием этого лекарства приписывали даже украинским звездам, в частности, Тине Кароль. Но певица опровергла слухи и заявила, что не использовала никаких "волшебных палочек" для похудения, потому что хочет родить дочь.