Диагностировали еще в детстве: Наталья Холоденко призналась о неизлечимой болезни

Психолог Наталья Холоденко впервые рассказала о своем диагнозе, который имеет еще с детства. Она поделилась, какой нашумевший препарат ей назначили для лечения.

Наталья Холоденко призналась, что болеет диабетом второго типа. Звездный психолог считает, что он у нее с самого детства, пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Анны Олицкой.

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Эксперт добавила, что в Германии ей официально назначили нашумевший препарат "Оземпик". Но через некоторое время она прекратила его употреблять.

У меня диабет второго типа. Он у меня с 12 лет. А возможно, от рождения. Мне официально назначали "Оземпик" в Германии. Я даже колола его где-то четыре месяца, но я очень несистемная, поэтому сама это забросила. Я почувствовала, что он имеет антидепрессантное действие. Я стала спокойнее и к еде, и эмоционально,

– поделилась Наталья Холоденко.

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